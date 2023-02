Polemiche su incroci e precedenze 

Da una parte l’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Tripoli, dall’altra quello tra quest’ultima e via Iglesias. Cartelli di “Stop” che e di “Dare la precedenza” che si ripetono in tutte le direzioni e che mandano in confusione gli stessi automobilisti, chiamati a fermarsi e capire chi deve poi ripartire per primo.

Non si placano le polemiche sulla segnaletica stradale sulla via Tripoli che, in due punti, a monte e a valle, impone ai veicoli di fermarsi agli incroci. E se nel lato di via Vittorio Veneto resta la protesta dei pedoni perché le auto sfrecciano incuranti dello “Stop”, nel versante di via Iglesias ancora c’è chi si chiede se, dopo essersi fermati, debbano partire prima i veicoli che da via Tripoli proseguono verso via Monserrato o quelli che arrivano dalla destra, dalla zona dell’ipermercato. L’ultimo incidente è di venerdì: con i conducenti dei due veicoli che si sono toccati (per fortuna senza che nessuno si facesse male), impegnati a lungo a discutere su chi avesse la precedenza.

