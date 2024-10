Polemiche social dopo gli allagamenti 

«Accetto le critiche anche perché sembra una prassi quella di colpevolizzare l’amministratore di turno ogni volta che piove più del solito, però va anche detto che in poco più di un ora si sono abbattuti 65 millimetri di pioggia». Il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci interviene dopo le polemiche per gli allagamenti di martedì pomeriggio: «Un evento straordinario – precisa – che è coinciso con il vento di scirocco che ha bloccato lo scorrimento a mare dell’acqua piovana».

Le critiche anche dalla consigliera di opposizione Ester Fadda che in un post su Fb ha scritto: «Certe situazioni si potrebbero gestire, evitando danni a cose e persone, se ci fosse un minimo di intervento sul territorio. Mi sorge spontaneo chiedermi come mai non abbiamo utilizzato i fondi Pnrr della missione 3 il cui impianto strategico prevede anche investimenti per la sicurezza stradale». Sul riferimento al Pnrr interviene il sindaco. «Quella missione che cita si rivolge a investimenti sulla rete ferroviaria. – dice Locci - Lo dico con simpatia verso la consigliera Fadda, anche perché a volte si sbaglia, non solo in maggioranza ma anche all’opposizione». Il sindaco ha voluto ringraziare «i 4 agenti della polizia locale, i 7 volontari della protezione civile e i 4 barracelli che hanno subito gli insulti di chi ha forzato per passare per forza e si è ritrovato poi impantanato». Quanto agli allagamenti davanti al ponte ha precisato: «Per la classificazione che ha quella zona, non dovrebbero esistere abitazioni e attività commerciali che invece ci sono. Ai geologi da tastiera rispondo semplicemente che ci stiamo attivando per ottenere i finanziamenti e risolvere i problemi e che nonostante tutto, non ci sono stati danni».

