Polemiche per l’accesso alla grotta: scontro tra consorzio e comitato  

Una diffida ufficiale verso il comitato “Pro Grotta di San Giovanni” ed il suo portavoce Salvatore Pianu che ha lo scopo di non far circolare nuovamente informazioni prive di fondamento: fa la voce grossa il Consorzio Natura Viva Sardegna (gestore della grotta) a seguito delle forti contestazioni rivolte anche al Comune che il comitato ha mosso riguardo alla gestione del monumento naturale. «Dispiace - dice il presidente del consorzio Fiorenzo Casti - sottrarre tempo ed energie preziose alla gestione di un sito unico per confutare accuse assurde ma è necessario: i tanti progetti ed investimenti importanti sul sito rischiano di sfumare a causa di queste accuse infondate. La grotta è un bene pubblico ed eventuali abusi sarebbero stati evidenziati dai vari enti pubblici che la controllano». Sembra essere orientata per la diffida anche l’amministrazione comunale: «Stiamo valutando - dice la sindaca Isangela Mascia –. Il signor Pianu ha avuto informazioni e documenti originali da 3 uffici diversi ma la sua insistenza ci porterà probabilmente ad incaricare un legale a spese della comunità». Non retrocede però di un millimetro Salvatore Pianu: «Non ho ricevuto alcuna diffida - dice - ma sono tranquillo anche in caso di una denuncia visto che anche io sto facendo valutazioni con il mio legale. Se mi fornissero le informazioni ed i documenti richiesti mi fermerei ma così non è: agli atti ci sono solo le mie richieste ma non le risposte».

