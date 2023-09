Polemiche per la bonifica dell’ex discarica 

Il sindaco di Iglesias Mauro Usai elogia sui social il lavoro di messa in sicurezza eseguito nell’ex discarica mineraria di Buggerru. Le sue dichiarazioni, però, scatenano le critiche di Nicola Piras, presidente del Comitato cittadino del centro costiero, protagonista negli anni passati della lotta per il risarcimento degli oneri pagati nella bolletta dell’acqua dai cittadini e non dovuti ad Abbanoa. «Con riferimento alle esternazioni sui del sindaco di Iglesias Mauro Usai – dice Piras - sulla recente opera di bonifica della vecchia discarica a ridosso della spiaggia, faccio osservare che l’intervento sulla discarica ha stravolto il cammino verso la rinomata grotta sotto il costone roccioso, caratterizzata dalle splendide e cristalline acque del nostro mare».

I complimenti

Il primo cittadino di Iglesias con gli amministratori comunali di Buggerru, per l’intervento attuato nell’ex sito minerario. «Col tempo e finanziamenti permettendo –afferma Usai - sicuramente si potranno apportare migliorie a un progetto che comunque è stato ereditato e difficilmente modificabile. Ogni volta che passo a Buggerru mi fermo ad ammirare questo magnifico intervento di bonifica mineraria che sta realizzando il comune. La percentuale di realizzazione di bonifiche nel nostro paese è la più bassa in Europa a causa di norme poco chiare e procedimenti interminabili. Anche per questa ragione c’è da fare i complimenti al comune di Buggerru».

La polemica

Dichiarazioni sulle quali non é d’accordo il presidente del Comitato cittadino di Buggerru. «Non c’è bisogno di attendere la tanta acclamata conclusione dei lavori – aggiunge Piras – per capire che da tale opera vi saranno strascichi negativi per l’ambiente circostante». Dopo un iter burocratico durato ben 11 anni, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Laura Cappelli ha fatto partire lo scorso inverno i lavori di messa in sicurezza della discarica mineraria. Un intervento che si avvia ora verso la conclusione e che é stato reso possibile grazie a un finanziamento di circa 5 milioni di euro. «Sono polemiche inutili. Lasciano il tempo che trovano – afferma Cappelli – un amministratore comunale può esprime considerazioni, sia positive sia negative, su un’opera del genere».

Il primo cittadino di Iglesias Mauro Usai, riguarda la questione, dichiara: «Sono abituato a dire sempre quello che penso, a prescindere dagli schieramenti politici. Ribadisco ciò che ho scritto nel post. Credo che rispetto a prima si sia raggiunto un risultato a dir poco eccezionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA