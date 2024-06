Polemiche per il caso Abbanoa: «Il sindaco si deve dimettere» 

Sul servizio idrico il Comune di Serramanna tira dritto, e nonostante il parere negativo del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso, delibera un investimento di un milione e 350 mila euro (fondi dell’avanzo di amministrazione) per il rifacimento di una parte della rete idrica. Tutto scritto, nero su bianco, nell’atto di variazione al bilancio di previsione votato nella stessa seduta consiliare di lunedì, che ha visto il sindaco Gabriele Littera informare l’Aula sulla bocciatura del ricorso. Sul caso acqua, con la sentenza del Consiglio di Stato che consegna di fatto il servizio idrico autonomo di Serramanna nelle mani di Abbanoa, interviene Tifany Podda: la presidente del comitato Serramanna contro Abbanoa che dal 2022, quando l’Egas aveva deliberato «di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di Serramanna» (atto impugnato dal Comune che aveva presentato ricorso, poi respinto, al Tar), ha dato vita a manifestazioni e sit-in per scongiurare il passaggio ad Abbanoa. «Il sindaco e la giunta devono dimettersi - attacca Podda – hanno venduto la nostra acqua e si sono presi gioco della popolazione per anni: hanno inventato la favoletta del ricorso sperando forse che il Consiglio di Stato decidesse in tempi più lunghi dando loro il tempo di finire la legislatura. Organizzeremo la mobilitazione cittadina più partecipata di sempre. Ora l’amministrazione dovrà ammettere le proprie responsabilità».

