Polemiche in tv, le dichiarazioni sulle spese 

«Mi sono pagata anche gran parte di questa campagna elettorale». È il 10 marzo del 2024 quando ad Alessandra Todde, invitata a Piazza Pulita su La7 da governatrice in pectore, il giornalista Corrado Formigli chiede se sia ricca. Todde risponde che «non devo dipendere dalla politica, ho una mia professione e mi piace l’impresa». Poi il dettaglio sulle spese sostenute per la corsa a Villa Devoto. Parole che, in questi giorni, sono diventate un caso all’interno del terremoto politico seguito alla dichiarazione di decadenza da parte del Collegio di garanzia elettorale. Tanto che oggi l’Ufficio stampa della presidente ha diffuso una nota per spiegare il senso di quella frase. «Significa che ho accettato contributi dal mio partito e dalla mia coalizione e piccole donazioni da privati cittadini. Quindi non avevo prima e non ho oggi alcun favore da restituire».

Il riferimento ai costi sostenuti durante la corsa per Villa Devoto è al 27° secondo di un video che ha fatto il giro delle chat. Ne ha scritto anche la stampa nazionale, a cominciare dal Corsera. La lettura che viene data alle parole di Todde equivale a una terza versione rispetto alle due memorie depositate al Collegio. La prima il 18 giugno quando Todde, è scritto nell’ordinanza-ingiunzione, «aveva specificato di aver sostenuto spese per 90.629,98 euro e ricevuto contributi e/o servizi per 90.670,01 euro». Il 3 dicembre, si legge sempre nel testo del Collegio, Todde «dichiara in suo onore di non aver sostenuto spese, assunto obbligazioni né ricevuto obbligazioni e/o servizi, nonché di essersi avvalsa esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito e della formazione politica della lista di cui ho fatto parte. E nel far ciò» richiede «che tale ultima dichiarazione» venga «valutata sostitutiva delle precedenti».

Per Todde, le parole dette su La7 non sono nulla di nuovo. «Ho costruito il mio percorso politico, nel tempo, usando risorse personali. La credibilità con i cittadini – va avanti la nota di ieri – non si costruisce soltanto negli ultimi due mesi di campagna elettorale, periodo in cui bisogna rendicontare. Un esempio? La sede che è stata usata per la coalizione era il mio ufficio da parlamentare da gennaio 2023, quando non si parlava neanche della candidatura a presidente della Regione. La utilizzavo per fare incontri e verificare gli effetti della mia azione sul territorio. Un percorso di questo genere si programma nel tempo, si costruisce nei mesi e non si improvvisa. Questo intendevo dire durante l’intervista».

