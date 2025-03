Polemiche in Consiglio per il rio trascurato 

Il fiume più importante di Pula al centro del dibattito tra minoranza e amministrazione comunale. Il gruppo di “Siamo Pula” parla di una malagestione e noncuranza delle sponde e letto del fiume. L’amministrazione rimarca la totale sicurezza del Rio Pula. Trattandosi di un canale intercomunale, la competenza in materia di pulizia e gestione spetta alla Città Metropolitana. Gli ultimi giorni caratterizzati da ingenti pioggie saranno importanti per valutare la sicurezza delle sponde e dell’alveo del fiume.

La polemica

Dai banchi della minoranza, la capogruppo di “Siamo Pula” Ilaria Collu esprime il suo dissenso: «Una fotografia allarmante quanto imbarazzante dei nostri luoghi che, certamente, va oltre la trascuratezza e l’incuria generale a cui assistiamo quotidianamente – commenta Collu – Evidentemente per i nostri assessori il pericolo non sussiste. Il letto del fiume e i suoi argini sono in stato di totale abbandono, ed è impossibile fruire anche della passerella lungo il sentiero, praticamente inaccessibile. Ogni giorno che passa, la situazione è sempre più grave, il rischio idrogeologico aumenta e con l’arrivo delle piogge più intense potremmo ritrovarci a fare i conti con esondazioni e danni ingenti. Una problematica che in tanti hanno segnalato e che i nostri amministratori continuano a ignorare con troppa leggerezza. Siamo stanchi di proclami e immobilismo, non si tratta di promesse mancate, ma di garantire e tutelare l’incolumità dei propri concittadini. Agire concretamente non è più rinviabile, dev’essere una priorità, prima che sia troppo tardi».

L’amministrazione

Replica il sindaco di Pula Walter Cabasino: «Il Rio Pula è il fiume più sicuro del paese. Negli anni sono state eseguite diverse opere che hanno messo in sicurezza il fiume. Trattandosi di un fiume intercomunale, rimarchiamo la totale competenza in materia alla Città Metropolitana di Cagliari. Il Comune può solamente segnalare eventuali anomalie. Considerate le poche piogge torrenziali dell’ultimo periodo, il fiume, alla sua foce, ha creato un percorso alternativo, che costeggia sulla destra per un centinaio di metri sulla destra. Questo porta a piccoli allagamenti nei cortili delle abitazioni vicine al canale. Di recente abbiamo sollecitato la Provincia alla costruzione di opere che possano evitare questi disagi. Provvederanno a studiare un modello idraulico che permetterà di sistemare il problema. A rotazione puliamo gli alvei dei fiumi di Pula che riteniamo più pericolosi. Il Rio Pula, ribadisco. è in totale sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA