Polemiche dopo il crollo dell’olivastro secolare 

I consiglieri di opposizione del Comune di Masainas accendono i riflettori sul crollo dell’olivastro secolare “Sa Matta e Sa Cruxi”, simbolo identitario del paese. Ivo Melis, Anna Silvia Melis, Alice Pisano e Lucia Lobina hanno protocollato una richiesta di accesso agli atti per verificare se siano state adottate tutte le misure necessarie alla tutela dell’albero. La documentazione richiesta copre il periodo dall’ottobre 2021 a oggi e riguarda relazioni tecniche, incarichi, atti ufficiali e comunicazioni con gli enti preposti alla salvaguardia del patrimonio naturale. «Non si tratta di una pianta qualunque, ma di un simbolo per la nostra comunità», sottolineano i consiglieri. «Vogliamo capire se ci siano state negligenze, anche alla luce delle recenti segnalazioni di cedimenti che avevano portato alla recinzione dell’area».

Dello stesso avviso anche l’ex assessore Andrea Ibba: «Mi sono battuto affinché fosse riconosciuto come albero monumentale. Purtroppo, la sua posizione nel centro abitato ha inciso negativamente sulla sua salute, già da tempo compromessa». Sulla vicenda interviene anche il sindaco Gianluca Pittoni: «È stata emessa un’ordinanza di interdizione dell’area, su segnalazione del dottore forestale e su istruttoria dell’ufficio tecnico comunale». (f. m.)

