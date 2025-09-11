VaiOnline
Masainas.
12 settembre 2025 alle 00:13

Polemiche dopo il crollo dell’olivastro secolare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I consiglieri di opposizione del Comune di Masainas accendono i riflettori sul crollo dell’olivastro secolare “Sa Matta e Sa Cruxi”, simbolo identitario del paese. Ivo Melis, Anna Silvia Melis, Alice Pisano e Lucia Lobina hanno protocollato una richiesta di accesso agli atti per verificare se siano state adottate tutte le misure necessarie alla tutela dell’albero. La documentazione richiesta copre il periodo dall’ottobre 2021 a oggi e riguarda relazioni tecniche, incarichi, atti ufficiali e comunicazioni con gli enti preposti alla salvaguardia del patrimonio naturale. «Non si tratta di una pianta qualunque, ma di un simbolo per la nostra comunità», sottolineano i consiglieri. «Vogliamo capire se ci siano state negligenze, anche alla luce delle recenti segnalazioni di cedimenti che avevano portato alla recinzione dell’area».

Dello stesso avviso anche l’ex assessore Andrea Ibba: «Mi sono battuto affinché fosse riconosciuto come albero monumentale. Purtroppo, la sua posizione nel centro abitato ha inciso negativamente sulla sua salute, già da tempo compromessa». Sulla vicenda interviene anche il sindaco Gianluca Pittoni: «È stata emessa un’ordinanza di interdizione dell’area, su segnalazione del dottore forestale e su istruttoria dell’ufficio tecnico comunale». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il personaggio

Pavoletti va in gol anche nei film

l C. A. Melis
Riforme

«Legge statutaria, il nuovo volto della Regione»

Si è insediata la commissione speciale biennale per scrivere e approvare le norme 
Roberto Murgia
La storia

«Il mio vitalizio? Non mi hanno fatto sapere niente»

L’artista sogna di aprire la scuola della seta di mare a Sant’Antioco 
Francesco Pintore
La maggioranza

Regionali, Tajani frena il Carroccio

La Lega: «Veneto e Lombardia sono nostre». Il leader FI: ora altre urgenze 
Milano

Armani, la cassaforte segreta

Ville, yacht, beni in usufrutto: un patrimonio di oltre 13 miliardi di euro 
L’attentato

Caccia al killer del “patriota” Kirk

Trump: martire della verità. In Italia polemiche per una foto a testa in giù della vittima 