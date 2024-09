Polemica sulle “classi-ghetto” alla scuola Satta, sembra ormai vicina una «soluzione condivisa» 

Oggi segna un nuovo inizio per i bambini della prima A e della prima B della scuola Satta di via Crispi. Dopo le polemiche che hanno acceso il dibattito sulla composizione delle classi, si apre un nuovo capitolo. La dirigente scolastica, Elizabeth Piras Trombi Abibatu, aveva suscitato controversie con la sua decisione di inserire nella prima sezione dodici studenti stranieri e solo quattro italiani, mentre nella seconda classe il bilancio si rovesciava con quindici bambini sardi e solo due stranieri. Oggi, però, alunne e alunni si preparano a ricevere, in una scuola nota per la inclusività, una nuova accoglienza ricca di opportunità e aspettative.

Lunedì l’ufficio scolastico regionale ha inviato in via Crispi gli ispettori per fare chiarezza, ma ancora dal Ministero non è arrivato il responso. «Ora, prima di esprimerci definitivamente, dobbiamo necessariamente attendere il rapporto dell’ispezione», ha detto il direttore scolastico provinciale, Peppino Loddo. Sempre lunedì poi si è riunito il collegio docenti per capire se fosse necessario rivedere la formazione delle due sezioni. Ieri sera, invece, preside e insegnanti hanno incontrato i genitori degli alunni e delle alunne per «trovare una soluzione che accolga le esigenze di tutti», fanno sapere dalla scuola.

