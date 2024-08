Polemica sull’assessora “piglia-tutto” 

La polemica sulla ridistribuzione delle deleghe in Giunta si estende ai banchi del Consiglio comunale di Arbus. E, in particolare, le critiche sulla gestione del Verde, indirettamente, trovano conferme sul litorale di Torre dei Corsari dove due residenti, davanti all’inerzia del Comune, hanno fatto da soli, tagliando rami secchi, erbacce e ripulendo la strada di casa.

Super assessorato

Dunque, all’indomani del decreto firmato dal sindaco di Arbus Paolo Salis, il consigliere d’opposizione Agostino Pilia analizza lo stato di salute della maggioranza e avanza più di un dubbio sull’efficacia del rimpasto concentrandosi sulla posizione di Sara Vacca, già assessora del primo esecutivo Salis, ora decisamente rafforzata. «È un assessora piglia tutto», esordisce Pilia che in modo più o meno voluto offre sostegno alla grande delusa del rimpasto, l’ex assessora Alessandra Peddis, spogliata da tutte le deleghe e in rotta con la maggioranza di centrodestra che in Consiglio non ha neppure voluto discutere quello che lei stessa ha definito «un tradimento del sindaco». Dice Pilia: «All’assessora Vacca vanno deleghe pesanti, in primis quelle al Lavoro e al Personale che si aggiungono a Politiche agricole, Politiche sanitarie, Mobilità, Arredo urbano, Verde pubblico. Le faccio i complimenti perché è riuscita a prender più deleghe di tutti, l’augurio è che dia il giusto impegno a ogni settore, finora non è andata così». Il consigliere Pilia poi passa all’attacco: «Prendiamo l’Arredo urbano e il Verde pubblico, due ambiti importantissimi per il nostro Comune, che sono allo sfascio in particolare lungo il nostro litorale con il bando per la potatura e la bonifica delle erbacce che, in piena estate, è allo sbando». A sostegno della tesi di Pilia, arriva da Torre dei Corsari la storia di Gianni Vacca e Mario Mura che dopo aver atteso inutilmente l’intervento dell’amministrazione, hanno deciso di fare da soli. «Se ci denunceranno per aver fatto un lavoro che non era di nostra competenza, pazienza. Guidare lungo questa strada con la visibilità ridotta dai rami degli alberi, non era più possibile», dicono al telefono. Alla loro protesta si unisce quella di Salvatore Ghiani, residente nel borgo sul mare: «La via dell’ex mercatino, ormai invasa dai rami, è impraticabile e pericolosa per i pedoni e gli automobilisti».

La replica

Alle critiche della minoranza e dei cittadini risponde la diretta interessata, Sara Vacca: «Quest’anno, diversamente dal solito, anche per l’anomalo alternarsi del bello e del cattivo tempo, stiamo eseguendo il secondo sfalcio, il primo a marzo ed oggi con determina è stato affidato il secondo – assicura l’assessora –. Ci risulta che anche altri enti locali a noi vicini vivano la stessa difficoltà per il variare delle condizioni stagionali. L'esecuzione in periodi quali giugno risulta ormai antieconomica per via della notevole ricrescita delle erbacce. L'estate permette un’esecuzione più rapida e prolungata dell'intervento che abbiamo previsto con un appalto da 18mila euro. La gara, aperta a luglio, era andata deserta per indisponibilità delle ditta».

