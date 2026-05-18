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Domusnovas.
19 maggio 2026 alle 00:38

Polemica sulla qualità dell’acqua della rete idrica 

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«Nei 3 punti ufficiali di campionamento idrico non è stata rilevata la presenza di cloro, che è invece indispensabile per sanificare l’acqua della rete di distribuzione».

Lo afferma la consigliera di minoranza Maria Giovanna Carta ma già prima, sui propri social, lanciava l’allarme anche il collega Massimo Ventura mostrando tre video nei quali un cittadino, tramite un kit con reagenti, affermava di non aver rilevato alcuna presenza di cloro dopo ripetute verifiche fatte sulle fontanelle di campionamento delle vie Roma, Cagliari e Baracca. «Prove fatte con i mezzi a nostra disposizione per dare un piccolo contributo, seppur in via non ufficiale, nell’interesse della comunità», dice sui social Massimo Ventura parlando dei continui problemi idrici («torbidità, contaminazioni fecali, depuratore in abbandono») ed annunciando un’interrogazione sulla presunta lacuna e su vari aspetti della gestione idrica. Più netta Carta: «I test, effettuati anche in maniera inversa, dicono che il cloro non c’è del tutto o non a sufficienza ed è una lacuna gravissima. Da gennaio i problemi sono continui e non si sta fornendo di certo un buon servizio. Non capiamo nemmeno se ad effettuare i vari controlli sia deputata la Domuscqua o il Comune». Dura la replica dell’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba: «Questo è populismo spiccio. Noi ci affidiamo alla scienza e non a controlli improvvisati che potrebbero far configurare, anche a livello legale, un procurato allarme. La presenza di cloro è garantita anche dalle ultime analisi Asl con cui è stata revocata l’ordinanza di non potabilità».

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