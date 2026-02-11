Polemica sulla piazza: «Strumentalizzato il nome di Gramsci» 

«Noi di Fratelli d'Italia respingiamo con fermezza ogni tentativo di dipingerci come revisionisti o nemici della memoria». Non si placa a Sestu la polemica divampata dopo la nuova intitolazione agli Ex Combattenti, dell’area nota a tutti come piazza Gramsci o piazza Mercato che sarà inaugurata oggi alle 17. A innescarla la capogruppo Pd Michela Mura che ha attaccato la sindaca Paola Secci e la maggioranza definendole come «la peggiore destra» che «cancella la storia», seguita poi da Anna Crisponi di Articolo Uno.

Accuse a cui ieri ha replicato il gruppo FdI, col coordinatore Marco Argiolas: «La piazza non è mai stata formalmente intitolata ad Antonio Gramsci – dice –. Al grande pensatore e politico sardo è dedicata la strada contigua. Invece era storicamente conosciuta come piazzetta del Mercato, un nome legato alla sua funzione originaria. Strumentalizzare il nome di Antonio Gramsci per alimentare uno scontro ideologico è un’operazione grave e intellettualmente scorretta. La sua figura, il suo spessore culturale e il suo contributo alla storia del Novecento italiano non appartengono a una parte politica da agitare secondo convenienza, ma alla storia della Sardegna e dell’Italia intera».

Poi aggiunge: «È inaccettabile trasformare un legittimo atto amministrativo in una presunta “cancellazione” della memoria storica. Parlare di “destra peggiore” significa alimentare divisioni artificiali e creare un caso dove il caso non esiste, con il solo obiettivo di ottenere visibilità politica. Non accettiamo lezioni di storia da chi troppo spesso ne ha offerto una lettura parziale e ideologica. Qui non si riscrive nulla: si prende atto della realtà storica e amministrativa».

Poi conclude: «La politica dovrebbe occuparsi dei problemi concreti dei cittadini, non costruire polemiche pretestuose. Alimentare scontri ideologici fuori tempo massimo non giova alla comunità e non rende onore nemmeno alla memoria di Gramsci. Noi continueremo a lavorare per il bene di Sestu».

