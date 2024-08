Polemica sulla “casa” di bimbi e associazioni 

Non ci sono più spazi da dedicare a bambini e associazioni nel centro urbano di Muravera e allora il Comune acquista un locale commerciale da un privato cittadino di fronte alle scuole elementari di piazza Sant’Antonio (tra via Verdi e via Marconi). Un acquisto (anche se occorre perfezionarlo) arrivato al termine di un bando dove ai cittadini veniva chiesto, appunto, di presentare un’offerta per un immobile con determinate caratteristiche quali, ad esempio, la vicinanza alle scuole e la necessità di pochi interventi di manutenzione. Quattro le offerte ricevute: l’edificio tra via Verdi e via Marconi, uno tra via Roma e via Giardini, un altro tra via Roma e via Gramsci e un quarto in via Gramsci. Critica la minoranza di “Obiettivo Muravera” che, con una interrogazione, ha portato la questione in Aula chiedendo quali sono i requisiti tecnici che hanno guidato la scelta della maggioranza, se è stata considerata l’ipotesi di realizzare un fabbricato ex novo e a quanto ammonterebbe la spesa per renderlo funzionale.

La verifica

«È stata avviata una istruttoria tecnica – ha spiegato l’ingegnere capo Paolo Alterio in Aula consiliare – e quello di via Verdi aveva tutti requisiti. Il costo è di 160mila euro, circa cinquecento euro a metro quadro. È stata valutata anche l’ipotesi di un fabbricato nuovo ma i costi sarebbero stati nettamente superiori oltre al fatto che sarebbe servita un’area nella immediata disponibilità del Comune e senza vincoli di sorta». La somma – 170mila euro nel complesso - era stata messa a disposizione dal Comune tre anni fa per realizzare un asilo nido. Asilo oggi in fase di costruzione in via Montessori grazie ad un finanziamento Pnrr da 800mila euro. Da qui la scelta di destinare quella cifra ad un locale di pre e post accoglienza scolastica e che sia anche in grado di ospitare le sedi di alcune associazioni.

L’opposizione

Ma l’attacco dei consiglieri di minoranza guidati da Gianfranco Sestu è diretto soprattutto al modo di agire della maggioranza: «Siamo stati lasciati all’oscuro di tutto senza essere coinvolti come invece il sindaco in precedenza ci aveva assicurato. Perché è stata portata la proposta di acquisto già firmata e non prima della firma? Avremmo potuto dare il nostro contributo». Il sindaco Salvatore Piu taglia corto: «Finalmente i bambini delle scuole di sant’Antonio avranno una palestra, una sede, un locale. E così anche le consulte anziani e giovani. Per una volta – conclude rivolgendosi alla minoranza – avreste dovuto dire “anti fattu una cosa bona”».

