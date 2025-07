Polemica sul salvamento a mare 

Il servizio di salvamento a mare è attivo da sabato scorso ma a Buggerru non basta a evitare le polemiche da parte dei consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Buggerru per Tutti”. Contestano le modalità di attuazione del servizio promosso dal Comune. «Tramite la stampa la sindaca Laura Cappelli ha fatto sapere – dicono i consiglieri comunal Ignazio Piras, Franco Orrù e Fabio Ravot – che durante il periodo estivo lungo il litorale presterà servizio solo un bagnino presso la spiaggia di Buggerru e nessun altro nelle altre spiagge. Questo a suo dire perché non si troverebbero bagnini». Da cui l'attacco: «Forse la sindaca è convinta che un giovane possa lavorare un solo mese all'anno, così come è previsto per il servizio comunale nelle spiagge di Buggerru? Questa è la dimostrazione come la prima cittadina e la sua Giunta non diano nessuna importanza a un servizio indispensabile per le nostre spiagge». Il servizio di salvamento a mare rimarrà attivo sino al 7 settembre. «Negli anni passati e durante l’amministrazione dell’ex sindaco Silvano Farris – aggiungono - attraverso i finanziamenti erogati dalla allora ex provincia Carbonia-Iglesias, sempre superiore ai 40 mila euro, il Comune aveva affidato per diversi anni il servizio alla ProtezionecCivile. L'associazione è arrivata a formare ben 18 bagnini, che prestavano servizio per 3 mesi in 3 diverse postazioni, comprese tra la spiaggia di Buggerru e del tratto San Nicolò - Portixeddu». I consiglieri chiedono quindi che si lavori di più per la sicurezza nelle spiagge «convinti che una sola vittima del mare soprattutto per la mancanza di un necessario servizio di salvamento, rappresenta una sconfitta per tutti».Non si fanno attendere le repliche della sindaca Laura Cappelli.

«La comunicazione del finanziamento di 28 mila euro – ribatte Cappelli - ci è arrivata dalla Regione i primi di luglio e prima non potevamo indire la gara per l’affidamento del servizio. Come più volte ho affermato, non si trova personale specializzato per prestare servizio nelle spiagge, così come possono dimostrare anche gli operatori degli stabilimenti del litorale. La minoranza dovrebbe pensare ai problemi reali, piuttosto che alle polemiche sterili».

