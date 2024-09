Polemica sul salvamento a mare 

«Un fatto grave avere i soldi in cassa e non spenderli, non solo quelli della Regione ma per la prima volta anche i fondi della tassa di soggiorno». La minoranza di Arbus chiede un Consiglio comunale urgente dopo la morte della turista irlandese, Evangeline Musch Filippine, 62 anni, annegata martedì nel mare in tempesta di Portu Maga, località della Costa Verde.

La tragedia ha acceso ancora una volta i riflettori sul salvamento a mare. «In passato – incalza il capogruppo, Michele Schirru – i bagnini restavano per tutto settembre. Quest’anno il servizio è partito in ritardo ed è finito prima. Molta leggerezza nella programmazione. A parte la disponibilità dei fondi, sarebbe bastato prolungare il contratto con i bagnini, integrandolo col personale pagato dal gestore dei parcheggi». Agostino Pilia aggiunge: «Portu Maga è una delle spiagge più pericolose del litorale, la più frequentata anche perché i parcheggi non si pagano. L’unica rimasta senza bagnini. Occorre lavorare per non ritrovarsi ogni anno con l’acqua alla gola, impegnati a tamponare emergenze che potrebbero essere evitate e che a volte finiscono nel peggiore dei modi».

Il vice sindaco, Simone Murtas, da subito sul posto della tragedia, rimanda al mittente le «strumentalizzazioni» politiche. «Ho ascoltato il racconto sofferto del marito. Erano seduti sul bagnasciuga, quando un’onda l’ha travolta. La spiaggia era deserta. Ha chiamato i soccorsi. Si è trattato di un evento drammatico che nulla c’entra con i bagnini. Le spiagge diventano pericolose ovunque quando le condizioni meteomarine peggiorano. Non si può garantire il salvamento su 47 km di costa, ancora meno nei tratti rocciosi e difficili da raggiungere, come Portu Maga». L’impegno futuro «è continuare a sensibilizzare i nostri ospiti al rispetto delle regole. Il mare è prezioso da vivere e ammirare, va affrontato con consapevolezza e rispetto delle sue potenzialità».

