Polemica sul busto di Berlinguer  

Sul tavolo del prefetto di Oristano Angieri è già arrivata, ma rischia di finire addirittura nelle mani del presidente della Repubblica Mattarella, la protesta di una quarantina di componenti della ex sezione locale del Pci. Accusano l’amministrazione comunale di non aver consentito che sotto il busto dell’ex segretario Enrico Berlinguer posizionato nella piazza del Comune, venisse apposta una pergamena con la scritta: “In memoria dei comunisti di Mogoro che hanno lottato per la libertà, la giustizia e l’emancipazione del lavoro. I compagni della sezione del Pci posero”. A fianco il simbolo falce e martello.

Il busto

Chi passa di fronte al Municipio capisce che quel cippo in basalto raffigura l’uomo politico per una piccola traghetta con il suo nome. Vuoto invece lo spazio per la dedica. «A inizio 2023 decidemmo di fare una donazione alla comunità – affermano all’unisono gli ex Pci - con le risorse incassate dalla vendita del locale della sezione del partito. Soldi utilizzati per la realizzazione di un busto a Berlinguer». A marzo, la Giunta autorizza la posa del cippo commemorativo, ma a giugno esaminato il progetto e gli elaborati che contengono anche la presenza di una targa targa commemorativa, nega l’autorizzazione al posizionamento della targa.

Il Comune

Il sindaco Donato Cau conferma le motivazioni del diniego inserite nell’atto di Giunta. «L’articolo 51 del regolamento edilizio, che non ho fatto io afferma che le opere esposte alla pubblica vista non dovranno contenere immagini che offendano il comune senso del pudore, il sentimento religioso e la pubblica morale, né contenere elementi riconducibili a ideologie e movimenti politici».

Decisione contestata dai componenti della ex sezione Pci che non arretrano di un millimetro su quanto deciso e scritto. «I legali della Fondazione Berlinguer – evidenziano - hanno già scritto al Comune perché la pergamena possa essere sistemata in quel modo, qui si sta violando l’articolo 21 della Costituzione». E la polemica finisce intanto sui social. «Per una residua faziosità degna degli anni ‘50 -scrive Vincenzo Piras- si è ritenuta la scritta Pci non adatta alla pubblica lettura. Appigliandosi a un’ordinanza che proibisce i riferimenti politici sulle pubbliche affissioni, si è vietato la posa della pergamena. Sembra si voglia riproporre, nel 2023 la ridicola contrapposizione immortalata da Don Camillo e Peppone. Mi sento di chiedere agli amministratori di tornare sulla decisione. se si ritiene di esserlo di tutto il paese, e non di una parte di esso». Il sindaco Cau respinge le accuse. «La decisione non ha alcuna motivazione politica vista la statura di Berlinguer che nessuno mette in dubbio. ma il rischio è creare un precedente con richieste simili».

RIPRODUZIONE RISERVATA