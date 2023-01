Polemica sui ritardi in Aula 

Le sue interrogazioni consiliari, di carattere urgente, non avrebbero avuto risposta nei 10 giorni stabiliti dal regolamento comunale. Da qui la richiesta di intervento dell’Assessore regionale degli Enti locali Aldo Salaris. Il consigliere di minoranza di Serramanna Carlo Pahler stigmatizza in una nota alla Regione, trasmessa per conoscenza al presidente del Consiglio comunale e al sindaco, Marco Maccioni e Gabriele Littera, la mancata discussione in Aula delle interpellanze presentate nelle due ultime sedute consiliari. «Si chiede un vostro cortese intervento per ripristinare il rispetto dei regolamenti e delle leggi al fine di ristabilire un clima sereno degno di uno stato di diritto», è il passaggio chiave dell’esposto firmato dal consigliere di Serramanna Futura che fa riferimento «alle differenti istanze di interrogazione di carattere urgente prodotte in sede di adunanza, che ai sensi dell’articolo 12 del regolamento del Consiglio comunale di Serramanna dovevano trovare riscontro entro 10 giorni».

Il precedente

Pahler, molto attivo nel suo ruolo di consigliere di minoranza, ha sempre impostato la sua attività con numerose richieste di accesso agli atti e interrogazioni consiliari. Mozione sul cosiddetto baratto amministrativo e sul randagismo. Ancora. Interrogazione sull’emissione degli avvisi di accertamento Imu 2017 e 2018. Sono solo alcune, le ultime in ordine di tempo, prese di posizione di Pahler, che nel 2020 si era guadagnato la reprimenda della segretaria comunale Serena Copersino per la sua attività consiliare, bollata dalla maggioranza di allora come «movimentismo pretestuoso e poco costruttivo». “Diritti e doveri dei consiglieri comunali”: la segretaria comunale aveva indirizzato a tutti i consiglieri comunali una lettera che era suonata come una bacchettata alla minoranza, e a Pahler in particolare («Dal 2019 si è registrata la presentazione da parte di un consigliere comunale di circa 60 documenti, e un numero di circa 120 richieste di accesso», scriveva la segretaria). Oggi il copione si ripete. Il consigliere di minoranza lamenta la mancata risposta alle interrogazioni, che definisce «una violazione dei termini di risposta previsti dal regolamento del Consiglio. Tale violazione non è un unicum, ma si protrae costantemente all’interno dell’attuale gestione amministrativa della municipalità». Da qui la richiesta d’intervento dell’assessorato regionale degli Enti locali.

