Polemica sugli impiegati in “comando” 

Stop al prestito di impiegati e funzionari comunali alle altre amministrazioni pubbliche, ma non dei dirigenti. Una decisione presa dalla Giunta poco più di un mese fa, dettata dalla carenza d’organico diventata cronica negli uffici di diversi settori del Municipio, che torna al centro del dibattito politico con l’interpellanza presentata dal capogruppo di FdI in Consiglio Michele Pisano. Nel documento l’esponente di minoranza fa riferimento al diniego del nulla osta per i dipendenti comunali, sottolineando il sì dato invece di recente al prestito di un dirigente alla Regione. «Dovrebbe essere interesse dell’ente l’arricchimento professionale dato dal comando in un’altra amministrazione pubblica relativamente a qualsiasi dipendente, e non solo alle figure dirigenziali», scrive Pisano nell’interpellanza.

I motivi della decisione sono stati riportati nella delibera approvata dall’esecutivo di recente: «La dotazione organica del Comune presenta, pur in presenza delle molteplici assunzioni attivate nell’ultimo biennio, una carenza strutturale difficile da colmare. Concedere ad altri enti l’utilizzo dei dipendenti in servizio può determinare un danno per l’attività amministrativa». Di fatto lo stop riguarda funzionari e impiegati, per i dirigenti il discorso cambia perché possono essere sostituiti con nuove assunzioni straordinarie a tempo determinato. Nell’interpellanza Pisano tira in ballo anche i sindacati, chiedendo se sulla delibera «siano stati sentiti i rappresentanti sindacali vista la ricaduta impattante del dispositivo nei confronti di tutto il personale».

