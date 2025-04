Polemica su Satta: «Ignorato dalle istituzioni» 

«La ricorrenza dei 50 anni dalla morte di Salvatore Satta è stata bellamente ignorata dalle istituzioni sarde». La denuncia porta la firma di Angelo Altea, guida dell’associazione “I martedì letterari”. «Abbiamo stilato un fitto programma di iniziative, inviato già lo scorso novembre a tutte le amministrazioni. Tutti hanno risposto positivamente ma hanno precisato: “Non ci sono soldi”. Poi, però, si scopre che i finanziamenti della Regione sono arrivati, sebbene in ritardo rispetto alla data del 19 aprile, e sono andati ad associazioni di Cagliari».Per Altea si tratta dell’ennesimo schiaffo alla città e ai nuoresi. «Anche in questa occasione, non diversamente da quanto accadde per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, si trasforma il cittadino nuorese in uno spettatore passivo di iniziative prodotte altrove, a Cagliari soprattutto - prosegue l’ex deputato -. Noi invece pensavamo, con il nostro calendario di iniziative, che la città fosse messa finalmente in grado, dopo 50 anni, di fare i conti col romanzo sattiano e i suoi apodittici giudizi».

Nello specifico, i finanziamenti regionali per ricordare il grande giurista e scrittore, autore de “Il giorno del giudizio”, sono stati così distribuiti: «Centomila euro a favore dell’Associazione editori sardi; 50 mila euro al Comune di Nuoro per la rappresentazione teatrale ispirata al “Giorno del giudizio” - spiega Altea -. Infine, 100 mila a favore di Teatro di Sardegna (cooperativa che gestisce il teatro Eliseo) per iniziative volte a limitare il disagio giovanile».

