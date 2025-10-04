Polemica politica sulle tre bandiere 

Torna la polemica sull’esposizione delle bandiere all’esterno del Municipio di Selargius. «Ho già fatto presente la questione in passato – sottolinea il consigliere comunale Franco Camba – e in seguito alla mia segnalazione si è provveduto a sistemare le bandiere nella sala del Consiglio. All’esterno invece la disposizione continua a non rispettare la normativa».
Il riferimento è al protocollo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che disciplina con precisione l’ordine di esposizione: la bandiera italiana deve occupare la posizione centrale o comunque preminente, con quella dell’Ue alla sua destra. «Sono consapevole dei problemi ben più gravi che l’amministrazione comunale dovrebbe affrontare, ma sistemare una bandiera non richiede un grande sforzo», dice Camba che poi denuncia il ritardo sull’esposizione dello striscione “Stop al genocidio a Gaza” votata 15 giorni fa all’unanimità.
