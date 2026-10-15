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16 ottobre 2026 alle 00:34

Polemica per lo staff del presidente 

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Dai banchi della minoranza del Comune di Cabras all'ufficio del presidente della Provincia, Paolo Pireddu. Il consigliere Antonello Manca, da pochi giorni, fa parte dello staff, inquadrato come istruttore amministrativo. Si tratta di un incarico fiduciario per cui non c'è stata alcuna selezione. Ed è proprio questo che fa discutere, di nuovo. Già lo scorso agosto, infatti, i consiglieri del Campo Largo (Angelo Masala, Renzo Ponti, Federica Piras e Laura Celletti) avevano presentato un'interpellanza sull’assunzione di un altro istruttore amministrativo destinato all’ufficio della presidenza.

«Errare è umano, perseverare è diabolico: la seconda assunzione senza procedere con avviso pubblico, in contrasto con ciò che prescrive il regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici dei servizi, stupisce negativamente – commenta la consigliera provinciale Celletti – Siamo ancora in attesa di ricevere una risposta dal presidente all'interpellanza riguardo la prima assunzione avvenuta con le stesse modalità. Attenderemo la discussione in Aula, saltata all'ultimo Consiglio che è stato sospeso a causa della bocciatura di una delibera per mancanza di numeri della maggioranza. È necessario chiarire anche le mansioni che andranno a ricoprire e due neo assunti, tematica che non viene esplicitata nelle determine e nei decreti presidenziali». (s. p.)

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