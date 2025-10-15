Polemica per l’invasione di paletti in strada 

I primi paletti sono comparsi a Su Planu, lungo il marciapiede di via Ariosto preso d’assalto dai genitori negli orari ingresso e uscita da scuola. Poi “l’invasione” in tutta Selargius, per delimitare spazi dedicati ai pedoni e angoli di città trasformati quotidianamente parcheggi selvaggi. Sono i dissuasori della sosta, circa 700 in tutto, che fanno discutere cittadini e politici locali. «Troppi e antiestetici», lamenta la consigliera di minoranza Francesca Olla. «Servono per garantire la sicurezza dei pedoni», la replica dell'assessore ai Servizi tecnologici Gigi Gessa.

Polemica

Cittadini divisi fra chi apprezza e chi storce il naso su quantità e localizzazione dei paletti. Dall’opposizione invece un no secco. «Sembra che qualcuno abbia deciso di trasformare le strade di Selargius in un gigantesco gioco di Mikado», ironizza l’esponente della minoranza Olla che contesta il colore nero, con strisce bianche o gialle. «Si potevano scegliere alternative esteticamente più piacevoli, e pensare che sul mercato ci sono aziende specializzate in dissuasori stradali che offrono soluzioni innovative con design accattivanti», dice. E aggiunge: «Non solo sono stati posizionati paletti neri ovunque, ma sembrano essere stati piazzati con una logica che sfugge alla comprensione umana: piazze, marciapiedi, strade, non c'è luogo che sia stato risparmiato da questi mostriciattoli neri. In molte piazze, una semplice fioriera sarebbe stata sufficiente a risolvere il problema della sosta abusiva, senza deturpare la bellezza del luogo».

L’appalto

L’appalto è stato affidato durante l'estate: 150mila euro per 700 paletti in resina flessibili. Intervento voluto dall’assessorato ai Servizi tecnologi e alla Viabilità e condiviso con la Polizia locale. «La priorità è la sicurezza dei pedoni», sottolinea l’assessore competente Gigi Gessa, che spiega: «Si tratta di dissuasori della sosta, perché per contrastare il fenomeno dei parcheggi selvaggi in città serve anche questo, oltre a controlli dei vigili e multe. Detto questo, è da tempo che abbiamo deciso di sostituire tutti gli archetti in metallo presenti da anni perché potenzialmente pericolosi, oltre al fatto che richiedono una costante manutenzione. Non solo: la sostituzione in molti casi ci ha permesso di eliminare una serie di barriere architettoniche che gli stessi cittadini, oltre a diversi esponenti della minoranza, ci hanno più volte segnalato. Riguardo al colore, e alla tipologia di paletto, ci siamo semplicemente attenuti a quanto prevede il regolamento del codice della strada».

