Polemica per la gestione del parco di San Leonardo 

Il Comune di Perdaxius ha pubblicato la determina di aggiudicazione della gestione del punto di ristoro e del parco di San Leonardo: ha vinto la “Cs Costruzioni” di Perdaxius.

La procedura aperta era stata indetta lo scorso 31 dicembre ma gli esclusi contestano il metodo adottato dall’amministrazione. Tra questi Andrea Casula, attuale gestore dell'area (da 14 anni) che ha presentato una richiesta di accesso agli atti: «Non è molto chiaro come mai la procedura sia stata pubblicata solo nel sito istituzionale del Comune – dice - vorrei sapere perché il disciplinare di gara è stato modificato nel punto dove inizialmente venivano chiesti dei requisiti specifici relativi all'attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande, in base alla normativa regionale, e poi questi requisiti sono scomparsi». Andrea Casula contesta anche la formazione della commissione giudicatrice, «composta – dice - da personale interno che poi è lo stesso che ha predisposto gli atti per la procedura aperta». Nei giorni scorsi anche un'altra ditta esclusa ha chiesto l’accesso agli atti. «Sono sereno riguardo la correttezza e la trasparenza con cui ci si è occupati della gara in oggetto – dice il sindaco Gian Luigi Loru - perciò esprimo totale fiducia nell'operato dei funzionari impegnati, poiché sono certo che abbiano adempiuto al ruolo in modo corretto». (m. g. p.)

