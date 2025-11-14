VaiOnline
Sant’Anna Arresi
15 novembre 2025 alle 00:33

Polemica per il rimpasto in Giunta 

«State prendendo in giro gli elettori». Duro attacco del gruppo di minoranza “Uniti per Sant’Anna Arresi” composto da Maddalena Garau, Armando Linzas, Valentina Mei e Sandro Uccheddu. Arriva dopo il rimpasto in Giunta effettuato dal sindaco Paolo Dessi che ha scelto di sostituire gli assessori Davide Marica e Valerio Lecca con Emanuela Fozzi e Antonio Granella.

«Decisione - si legge nella nota- che il sindaco ha presentato come “maturata e condivisa”, motivandola con la necessità di volere in Giunta persone competenti, inserendo due assessori esterni. Andando contro i proclami elettorali in cui si dava spazio ai giovani». Secondo i consiglieri, «non era affatto il caso di stravolgere la Giunta inserendo tecnici: le passate elezioni di 17 mesi fa erano state vinte da chi si era messo in gioco. Con questi cambi il sindaco, sta togliendo ai suoi stessi eletti l’opportunità di maturare, di rappresentare i cittadini e di svolgere il compito per cui si sono presentati alla comunità».

