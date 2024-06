Polemica per i voucher estivi: «Esclusi i bimbi di 3 anni» 

«Dai voucher comunali per le colonie estive quest’anno restano esclusi i bambini di tre anni, un’ingiustizia per le famiglie che già avevano pianificato di farne richiesta». Antonello Casu, consigliere di minoranza a Gonnesa, solleva il caso voucher che il Comune, con la stessa procedura di ogni anno, assegna alle famiglie per contribuire al costo dei centri diurni frequentati dai bambini. Rispetto all’anno scorso sono cambiati i requisiti di accesso. «Fino allo scorso anno - dice Casu - l’età minima per poter accedere ai voucher era di 3 anni, quest’anno invece si parte dai 4 anni. Chi ha figli di 3 anni resta tagliato fuori. C’era chi aveva già pianificato di richiedere il contributo e invece scopre la novità». (a. pa.)

