Polemica per i ritardi nei lavori alla staccionata distrutta dai vandali 

Sembra dover attendere la sistemazione delle staccionate sul lungomare del villaggio turistico di Gutturu ‘e Flumini, distrutte dai vandali alla fine della stagione balneare. A sollevare il problema sul ritardo è stato il consigliere di minoranza, Gianni Lussu. «A parte il fatto che il danno alla recinzione – ricorda Lussu – in alcuni tratti era già noto ed era stato denunciato più volte, siamo a dicembre e, nonostante i proclami su un rapido intervento di sistemazione fatti a ottobre dall’assessora alla viabilità, a Gutturu non si vedono miglioramenti. In verità in nessun altro posto».

L’esponente dell’esecutivo, Sara Vacca, non nasconde il ritardo: «Gli interventi di manutenzione sulla Costa Verde partiranno a dicembre. In questi mesi la priorità è stata data al centro abitato con la pulizia delle caditoie, il verde pubblico, le scuole e la preparazione del Natale, evento molto atteso». Vacca ribadisce la carenza di personale: «Nel terzo Comune più esteso dell’Isola, le necessità sono tante e, sebbene possiamo contare su otto operai del progetto Lavoras, è difficile soddisfare tutte le esigenze in tempi brevi. Non si tratta di una graduatoria che mette in coda il litorale, semplicemente si dà precedenza alle priorità. Il legname per la staccionata è stato acquistato nel mese di luglio: è già nel nostro magazzino. A breve i lavori». ( s. r. )

