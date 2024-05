Polemica per i licenziamenti nel sito minerario di Rosas 

«Abbiamo disertato il Consiglio comunale per protestare per la grave situazione del villaggio minerario di Rosas e per chiedere giustizia per le persone che sono state discriminate nel lavoro a causa del mancato loro inserimento nelle clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali. Un comportamento grave e ingiusto per il quale esprimiamo la nostra solidarietà». Così i consiglieri di opposizione di Narcao, Maria Rosaria Montisci, Paola Gambula, Andrea Tunis e Enrico Anco Serra, motivano la loro assenza dall’assemblea di ieri: «Riteniamo inaccettabili le motivazioni del licenziamento che determinano anche un indebolimento dei diritti dei lavoratori. Agli amministratori comunali non possiamo che riservare tutto il nostro biasimo».

Immediata la risposta: «Dispiace che non si siano presentati perché è stato affrontato il tema di Rosas quando si è parlato della nomina del nuovo direttore museale. – dice il sindaco Antonello Cani – La vicenda dei dipendenti è stata gestita con un accordo sindacale». Il presidente dell’associazione Lai aggiunge che «per i 4 museali è stato trovato un accordo con la Cgil e i lavoratori si sono dimessi. Grazie a un contributo appena ottenuto di 150 mila euro all’anno per il prossimo triennio ci sarà una nuova gestione, alla quale contribuirà anche il Comune: sarà inserita la clausola sociale per la riassunzione degli uscenti». Idem per i due dipendenti del commerciale ma intanto, non essendoci un accordo con la Cisl, c’è stato il licenziamento affinché percepiscano la Naspi». (m. g. p.)

