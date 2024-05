Polemica per i fondi dell’asilo nido 

Polemiche in Consiglio a San Giovanni Suergiu durante la discussione sui programmi triennali dei lavori pubblici 2024-26. La protesta è nata dopo che l’assessore Gianfranco Ghisu ha informato l’assemblea che è stato perso il finanziamento ministeriale da 960 mila euro per il nuovo asilo nido a causa del ritardo nella presentazione dei progetti e che ci sarebbe comunque stato uno stanziamento di 576 mila euro.

«Aver perso 960 mila euro per l’asilo nido, a causa dell'incapacità di rientrare nelle tempistiche degli adempimenti, è un fatto grave – dichiara la capogruppo di minoranza Erika Floris - ancor più grave è la leggerezza con cui si affrontano temi di questa serietà in Consiglio e il continuo tentativo di addebitare la responsabilità dei fallimenti agli uffici comunali. Oltre questo, il programma triennale delle opere pubbliche votato dalla maggioranza è una scatola vuota, rappresenta l'incapacità di programmazione sulle infrastrutture e i servizi». Antonio Fanni ha aggiunto: «Dispiace che la maggioranza abbia perso un finanziamento di tale portata ma a questo si aggiunge che la risoluzione di alcuni problemi del paese siano puntualmente rinviati. Restano irrisolte parecchie criticità». Pronta la replica della sindaca Elvira usai: «Con un ufficio tecnico privo delle necessarie risorse umane – dice – compiamo grandi sforzi per rispettare la programmazione e i finanziamenti ricevuti. Dei 4 milioni di euro arrivati negli ultimi due anni, 960mila saranno riformulati sempre a beneficio di quest'opera dunque il progetto non andrà perso».