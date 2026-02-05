VaiOnline
Seneghe.
06 febbraio 2026

Polemica nel nome di Cabudanne 

Il Cabudanne de sos Poetas si sdoppia, almeno nominalmente, ma non è stato clonato. Oltre il celebre Festival letterario, in programma da oltre 20 anni tra fine agosto e settembre, lo stesso nome compare nel progetto Pnrr che l’Amministrazione comunale ha affidato per 120mila euro alla società Illisso di Nuoro, per realizzare a Casa Pili un concept culturale che studi, valorizzi e promuova il canto polivocale, il ballo, strumenti musicali e poesia. Un potenziale rischio di creare un clone con il Festival e confondere addetti ai lavori, appassionati, visitatori e magari capace anche di “distrarre” finanziamenti.

Botta e risposta

Per questo l’associazione Perda Sonadora, che organizza il Festival e titolare del marchio registrato, ha diffidato il Comune dall’utilizzo del nome Cabudanne «onde evitare un uso illegittimo di una manifestazione culturale identitaria, unica e ben definita che esiste da oltre 20 anni, per la salvaguardia dei diritti artistici e di utilizzo culturale, detenuti appunto dall’associazione».

Pronta la replica della sindaca, Albina Mereu: «Non c’entra niente, il codice progettuale riporta il nome Cabudanne così come anche Cultura contadina, ma è solo un atto tecnico-amministrativo che compare nel progetto Pnrr che riguarda la realizzazione a Casa Pili della Casa della Cultura, un museo speciale per la valorizzazione del patrimonio culturale seneghese, interattivo, attrattivo e coinvolgente».

Il precedente

Nel 2022 il Pnrr aveva portato a Seneghe un milione e 600mila euro, grazie all'idea vincente di Perda Sonadora e degli uffici comunali guidati dal commissario Graziella Madau. Subentrata la sindaca Mereu ha rivoluzionato e rimodulato le azioni progettuali e le voci di spesa, scontrandosi proprio con Perda Sonadora che si è vista sminuita nel ruolo, e sottratta del progetto e delle risorse che aveva pianificato. La rimodulazione intanto si sta completando; finora sono stati realizzati lo European youth center, la Future school, il miglioramento dei servizi in biblioteca, Prentzas apertas e le Giornate di coprogettazione.

