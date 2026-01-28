VaiOnline
Sestu.
29 gennaio 2026 alle 00:44

Polemica in Municipio sul patrimonio storico e archeologico 

Sulla preistoria di Sestu infiamma la polemica. I gruppi di opposizione Progetto per Sestu, Pd e Articolo Uno accusano l’amministrazione comunale di “immobilismo”.

A dieci mesi dall’approvazione della delibera per valorizzare il patrimonio archeologico di Sestu, non sarebbero stati fatti passi avanti. «Abbiamo sollecitato a voce e per iscritto. Poi abbiamo inoltrato una richiesta di accesso agli atti. Sempre senza riscontro». Per questo i consiglieri segnalano il tutto al prefetto di Cagliari Paola Dessì, alla direttrice dell’assessorato Enti Locali Sabina Bullita, e al presidente del Consiglio Comunale Antonio Manca, «affinché nel Comune sia ripristinato lo stato di diritto». Tutto comincia ad aprile 2025: in Consiglio passa la delibera su proposta della minoranza per valorizzare il patrimonio archeologico. Un’operazione da svolgere sia con la Commissione dei servizi al cittadino, sia dialogando con i vari enti, come la Soprintendenza. Sestu infatti ha un patrimonio che spazia dalla preistoria all’epoca romana. Ma molti reperti sono archiviati in magazzini: Il sogno è creare un piccolo museo. La polemica tocca anche il convegno sulla preistoria di oggi alle 17.30 a Casa Ofelia, promosso da Michele Cossa: «Il Comune ha concesso il patrocinio a un convegno organizzato da un esponente del partito di maggioranza, a cui partecipano la sindaca e l'assessore alla Cultura. Senza voler in alcun modo sindacare o impedire alcuna attività, occorre tuttavia notare come ci venga negato il lavoro nelle commissioni su un tema su cui il Consiglio aveva deciso con voto unanime».

