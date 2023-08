Polemica in erba (sintetica) 

Uno spazio verde dedicato ai giovani prematuramente scomparsi realizzato in cima al Monte. L’iniziativa nasce dal comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia”, che da anni si impegna per valorizzare l’oasi. Lo scopo è quello di abbellire uno spiazzo antistante il parco che si presentava con un terriccio arido e ora gode di un prato sintetico. Si tratta della soluzione più fattibile benché sui social non siano mancate voci critiche.

La dedica

Spiega Antonio Costa, presidente del comitato: «L’area è comunale. Abbiamo chiesto il permesso per poter eseguire un intervento semplice rimettendo a posto lo spazio. Da qualche anno avevamo già posizionato delle fioriere. Purtroppo non è stato possibile realizzare un prato naturale per problemi idrici, speriamo sia possibile un domani, e che a farlo sia il Comune. In ogni caso, ora le persone possono sedersi tranquillamente in un posto pulito e non polveroso». E prosegue spiegando le dediche informali: «Moralmente abbiamo dedicato lo spiazzo ai giovani che ci hanno lasciato prematuramente, tra cui una nostra cara amica scomparsa all’età di 37 anni. Le abbiamo dedicato anche una panchina con targa e due piante».

Le perplessità

Lo spazio, grazie ai volontari, è stato restituito ai cittadini, ma non mancano i confronti su quanto sia giusto o meno collocare, in un monte ricco di boschi e spazi naturalmente verdi, l’erba sintetica. «In un monte l’erba sintetica non va bene, ma se non c’è altra soluzione per poterne avere uno ci adatteremo - dice Giovanna Angela Peddio -. Anche per il prato sintetico comunque ci vuole tanta manutenzione, alcuni per pulirli utilizzano l’aspirapolvere, poi bisogna rimuovere le foglie: è un lavoraccio. Io voto per il verde naturale, ma qualcuno parlava di dispendio d’acqua (per settimane i residenti si sono lamentati) e allora capisco. Ben venga, sono favorevole a entrambe le cose vista la situazione, ma se devo scegliere preferisco il prato naturale». I cittadini osservano lo spazio con occhi diversi, ne approfittano per godersi sole e fresco seduti sulle panchine. Osservando il parco, però, vari cartelli vietano l’ingresso a cani, palloni e chi più ne ha più ne metta. Un’altra contestazione allora arriva da un nonnino: «Non possiamo far giocare i nostri nipoti e figli a pallone? Bene, che si realizzi un campo apposito. Non possiamo portare i cani al parco? Si realizzi un parco per cani. I divieti vanno messi se vi sono alternative, altrimenti sono solo ostacoli per chi vuole godersi questo simbolo così bello della città».

