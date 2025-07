Polemica bipartisan contro la Provincia 

La Provincia approva un decreto per la chiamata a lavoro di un dirigente a tempo indeterminato attingendo a una graduatoria di un concorso del Comune di Oristano e la scelta scatena una protesta bipartisan degli amministratori locali innescata con un post sui social dal sindaco di Iglesias Mauro Usai. «Piuttosto singolare che il giorno in cui si decide di indire le elezioni provinciali si approvi questo decreto – dice Usai – una scelta dell’amministratore Sergio Murgia che, pur nel rispetto dei ruoli di ciascuno, non può assolutamente essere condivisa e mi auguro che si decida di fare un passo indietro».

Le critiche

Usai argomenta così le sue perplessità: «Ci risulta che esista già un dirigente che si occupa di lavori pubblici – dice – ma se anche non ci fosse, non sarebbe stato meglio fare un concorso ad hoc per scegliere la figura più idonea per un territorio in ginocchio? Non entro nel merito della professionalità di chi è stato individuato, ma se serve un dirigente strutturato per affrontare temi specifici del Sulcis Iglesiente perché non sceglierlo con un bando apposito? Soprattutto ora che mancano due mesi alle prossime elezioni, la trovo una scelta errata soprattutto perché a tempo indeterminato. Il prossimo organo politico avrebbe dovuto avere il diritto di potersi scegliere i suoi dirigenti».

Il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci è stato tra i primi a condividere il post di protesta di Usai: «È pur vero che l’ente deve funzionare con l’amministratore sino al giorno delle elezioni – ha detto – ma Murgia avrebbe avuto modo, come ha fatto con altre figure con l’interpello interno, di colmare certe caselle. Stiamo andando finalmente a elezioni, possibile che si sia ritenuta opportuna questa scelta?». Dello stesso parere il sindaco di Musei Sasha Sais: «Dopo dieci anni di commissariamento – dice – si sarebbero potuti aspettare altri due mesi per la scelta di un dirigente. Rispettiamo il lavoro dell’amministratore ma le perplessità sulla bontà della scelta sono legittime». Anche i sindaci di Nuxis e Perdaxius hanno approvato il post di Usai: «Chiariamo subito che il rapporto di collaborazione con l’amministratore è ottimo e proficuo sin dal giorno del suo insediamento – hanno detto sia Romero Ghilleri sia Gianluigi Loru – ma forse per una questione di opportunità si sarebbe potuto aspettare». L’elenco di chi ha approvato il post è lunghissimo e ci sono esponenti bipartisan di tutto il territorio.

La replica

La risposta di Murgia non si è fatta attendere: «Non sono un commissario ma un amministratore straordinario, con un incarico conferito per amministrare, esercitando le funzioni attribuite al presidente della Provincia e al Consiglio provinciale, fino all’elezione degli organi rappresentativi. – replica – dal momento del mio insediamento, avvenuto il primo ottobre 2024, ho operato in accordo con i sindaci della Provincia con leale collaborazione, responsabilità e trasparenza per rendere pienamente operativo il nuovo Ente nel rispetto della normativa e al servizio di tutto il territorio». L’amministratore sottolinea che «in soli 2 mesi di effettiva operatività, e con risorse umane e finanziarie limitate, abbiamo avviato gli strumenti di programmazione necessari e definito i primi meccanismi operativi per garantire servizi ai territori e rispondere concretamente ai bisogni dei 24 Comuni rappresentati». Per usare una metafora Murgia parla di una macchina che si sta allestendo «per avviare l’organizzazione di un ente e dei numerosi servizi che dovrà offrire. Rigetto con fermezza non solo le affermazioni chiaramente infondate secondo cui le elezioni provinciali sarebbero già state indette, ma anche l’insinuazione che si stia agendo durante una fase elettorale in corso, gettando un’ombra inaccettabile su un percorso amministrativo fondato su criteri di legalità, responsabilità e massima trasparenza».

