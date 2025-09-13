Pole e gara sprint: super Bezzecchi infiamma Misano 

Misano Adriatico. Un sabato perfetto ha regalato a Marco Bezzecchi una delle più grandi soddisfazioni della carriera, oltretutto sul circuito di casa, a Misano, intitolato a Marco Simoncelli. Il 27enne riminese dell'Aprilia è riuscito ad ottenere la pole position in mattinata, facendo meglio delle Ducati varie e della Yamaha di Fabio Quartararo, e a vincere la Sprint del pomeriggio, complice anche la caduta del leader Marc Marquez, ma si è meritato il successo. Né Alex Marquez, secondo al traguardo, né gli altri piloti sono riusciti a insidiarlo, con Fabio Di Giannantonio che è riuscito a salire sul podio davanti al compagno di scuderia Franco Morbidelli.

La gioia

«Una giornata fantastica, sono molto felice», ha detto Bezzecchi. «In gara ho avuto qualche problemino ma malgrado questo ho avuto un buon passo. È andato tutto bene». Il risultato del riminese è in qualche modo eccezionale, perché in questa stagione solo un'altra volta Marquez senior non aveva fatto sua la sprint, quando a Silverstone si era imposto il fratello Alex. Il leader della classifica mondiale aveva dato l'impressione di poter fare sua anche questa gara. Partito in seconda fila col quarto tempo ha superato sia Quartararo sia Alex, ma un giro dopo aver superato anche Bezzecchi ha perso l'anteriore della sua Ducati ed è finito nella ghiaia, tra l'esultanza non proprio da fair play del pubblico. «Ho sbagliato quando ormai il più era fatto... », ha affermato Marquez. «Stavo spingendo troppo e devo essermi un po' rilassato». «Avevo visto che Marc stava guidando un po' al limite», ha detto poi il pilota della Aprilia, che non ha sprecato il regalo ricevuto portando avanti con determinazione il resto della gara. Marquez jr ha provato a rincorrerlo, ma dopo aver capito di non avere chance. La seconda piazza permette ad Alex di ridurre lo svantaggio in classifica su Marc a 174 punti e anche di aumentare a 77 lunghezze il distacco su Francesco Bagnaia. Il due volte campione del mondo, ottavo nelle qualifiche, ha rivissuto le difficoltà delle ultime gare e ribadito il brutto rapporto con la sprint, chiudendo 13°, senza fare nemmeno un punto. Bezzecchi lo ha intanto avvicinato, portandosi a -28 da lui.

