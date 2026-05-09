Pole e 2° posto: Bagnaia è tornato 

le mans. Dall'ottava alla prima posizione in due curve. Con uno scatto bruciante, indovinando una traiettoria esterna rischiosa quanto redditizia, Jorge Martin ha sorpreso tutti e si é preso la testa della Sprint a Le Mans. Posizione che il pilota Aprilia non ha più lasciato, vincendo la gara breve per la 18ª volta. Sul podio sono saliti anche un ritrovato Francesco Bagnaia, apparso più fiducioso sulla Ducati, e Marco Bezzecchi (Aprilia), non brillante ma concreto. Se Martin si merita un 10 in bravura, al connazionale Marc Marquez va il voto massimo per la sfortuna: una caduta all'ultimo giro gli ha provocato una frattura al piede destro: sarà operato e salterà il Gp di Francia oggi e quello di Catalogna. Partito secondo, il campione del mondo all'ultimo giro era ottavo quando é stato violentemente disarcionato dalla sua Ducati. A vedere le immagini, gli è andata bene, ma il nuovo doppio stop (se nons alterà anche il Mugello), rischia di allontanare molto Marquez dalla vetta della classifica. Caduto anche Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Il riscatto

A volare sono i grandi delusi della scorsa stagione, nera per via degli infortuni per Martin che sembra aver ritrovato lo smalto della stagione 2024 chiusa col titolo iridato: «Non so se sono più forte del 2024», ha detto a Sky, «ma certamente più completo e sicuro di me. E poi non ho mai guidato una moto come questa Aprilia, che ti permette di spingere così tanto». E che ha portato ancora sul podio un Bezzecchi quasi sorpreso. «Martin? ha fatto qualcosa di incredibile», ha invece ammesso Bagnaia, scattato dalla pole, ma passato quasi subito dalle due Aprilia, prima di riuscire a rimettersi dietro Bezzecchi, al terzo giro. «Jorge ne aveva tanto di più, non sono mai riuscito veramente ad andare a prenderlo», ha proseguito il torinese. Rispetto ad Aprilia, ci manca un po' di spunto in accelerazione, soprattutto in uscita dalle curve, ma siamo pronti per domani, in caso di asciutto, anche se le probabilità che piova sono alte». Alle 14 avrà una nuova chance scattando ancora dalla pole, con l’Aprilia di Bezzecchi alle calcagna.

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