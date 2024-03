Poldo e Ginmsy, fratellini in cerca di casa 

Sono due giocherelloni e passano tutto il tempo insieme: Poldo e Ginmsy, in basso a sinistra, sono due fratellini di tre mesi. L’ideale sarebbe un’adozione di coppia ma possono essere affidati anche singolarmente. Per informazioni contattare il 3346098657.

In alto a sinistra, invece, ci sono Spillo, Dado e Pelo, cagnolini di tre mesi ospitati in un canile. Saranno affidati con chip e vaccino. Per saperne di più si può scrivere al 3477857905. Borlotto e Cannellino (in alto a destra) sono due cuccioli di circa un mese e mezzo salvati lungo la strada per Villasimius. Stanno bene e cercano casa. Per conoscerli c’è il numero 3385487889.

Infine c’è Dylan, il cane corso in basso a destra che presto resterà solo. La padrona sta male e non può più occuparsene. Lui ha 4 anni ed è un coccolone. Contatti al 3495710631.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

RIPRODUZIONE RISERVATA