Pokerissimo Italia, adesso la Spagna 

Torino. Tutto come previsto. L’Italia completa il proprio avvicinamento alla fase a eliminazione diretta degli Europei femminili, battendo a Torino la Croazia e chiudendo il girone B con il percorso netto: cinque partite e altrettanti successi per 3-0, quello di ieri con parziali di 25-23, 25-19, 25-17 . Un cammino senza incertezze che ha consentito a Davide Mazzanti di alternare le giocatrici (anche ieri riposo per Ekaterina Antropova) e provare varie soluzioni in vista delle sfide più complicate, la prima delle quali sarà sabato con la Spagna a Firenze.

Assieme all’Italia si qualificano, nell'ordine, Bulgaria, Romania (possibile avversario delle azzurre nei quarti in alternativa alla Francia) e Svizzera, ieri superata per 3-1 dalle bulgare. Una curiosità: nessuna partita della Pool B è finita 3-0, se non le cinque dell’Italia.

Ecco gli uomini

Intanto oggi scatta l'avventura europea anche della Nazionale maschile che si ritroverà a Bologna, sede della gara d'esordio di lunedì con il Belgio. Il ct Fefè De Giorgi ha fatto le sue scelte sui 14, sciogliendo l’ultimo dubbio e chiamando come opposto Alessandro Bovolenta ad affiancare Yuri Romanò. Glia ltri sono i palleggiatori: Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli, gli schiacciatori Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi, i centrali Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo e Giovanni Sanguinetti e i liberi Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

