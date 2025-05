poker Verstappen a Imola 

Abilità ed un pizzico di fortuna: così Max Verstappen ha tenuto a bada le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris sul circuito di Imola e ha vinto contro ogni pronostico un gran premio condizionato dall’ingresso delle safety car. Risorgono, in parte, le Ferrari che partivano dalla sesta fila e alla fine chiudono al quarto posto con Lewis Hamilton e al sesto con Charles Leclerc. Finisce, invece, malissimo il weekend di Kimi Antonelli: dopo qualifiche disastrose, l’italiano si vede tradire in pista dalla Mercedes e si ritira per un problema all’acceleratore.

I colpi di scena

Quella di quest’anno a Imola è stata una edizione da record con 242mila tifosi che hanno gremito l’autodromo, tra tribune e prati. Un segnale importante per istituzioni e vertici del Circus nella speranza che si sblocchi la stipula di un nuovo contratto per ospitare la Formula 1. «Un risultato eccezionale», ha commentato il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. Al netto della delusione delle qualifiche, i tifosi della Rossa si sono divertiti grazie ai continui colpi di scena e, anche, a un piccolo riscatto del team di Maranello. «Ci manca la performance sul giro secco e ci dobbiamo lavorare», ha sottolineato il team principal, Frederic Vasseur. «Penso che pian piano stiamo arrivando», ha commentato Hamilton.

La fortuna in gioco

Il mattatore è stato Verstappen, alla sua quarta vittoria sul circuito emiliano: l’olandese porta la Red Bull sul podio più alto grazie alle sue qualità di pilota. Un sorpasso difficilissimo in curva 3 al primo giro gli regala il primo posto in partenza ai danni di Lando Norris. Le McLaren appaiono però superiori e il contro-sorpasso è nell’aria. Entra in gioco la fortuna: quando la Red Bull è in calo, la safety car favorisce l’olandese e penalizza le McLaren che avevano appena montato le gomme fresche. Ne paga le conseguenze anche Charles Leclerc: il monegasco è il primo a cambiare gomme a inizio gara, mondando le morbide, ma non ha modo di sfruttarle a causa della virtual safety car che vieta i sorpassi. Nuovo pit stop che Verstappen sfrutta al meglio. Nuovo valzer ai box. Ne esce male Alonso. Al 43° giro rientra ancora la safety car ma Antonelli si ferma per un problema alla sua Mercedes. La parte finale del Gran Premio vede Verstappen allungare grazie alle gomme nuove; Leclerc è in difficoltà per le gomme usurate e si deve difendere dagli attacchi delle Williams. Una sua chiusura manda Albon sui cordoli e il ferrarista finisce sotto indagine dei giudici. Hamilton, invece, con le gomme nuove supera agevolmente Albon. Il monegasco lascia passare il compagno di squadra. L’inglese prova ad agguantare il terzo posto di Norris ma i giri sono pochi. Si chiude con la vittoria Verstappen, i rimpianti delle McLaren e timidi segnali di reazione delle Ferrari. Soddisfatto il campione del mondo: «Orgoglioso della squadra».

