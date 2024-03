poker torres per l’allungo decisivo  

Sassari. Una squadra sola al comando: il Cesena. Ma anche una sola squadra al secondo posto: la Torres. La quarta vittoria di fila ha consentito di allungare su quasi tutte le inseguitrici: +9 sulla Carrarese (era solo a +5 dopo le tre sconfitte di fila), +10 sul Perugia (dal + 7), +14 sul Gubbio (dal +7), +18 sul Pescara (da +9). L’attaccante Francesco Ruocco ha sottolineato: «Stiamo facendo qualcosa di incredibile, non me l’aspettavo, daremo il massimo sino all’ultima giornata per difendere il secondo posto».

Mancano nove giornate al termine: i playoff promozione sono sicuri (+25 sull’undicesima), il quarto posto è il piazzamento minimo per i rossoblù, anche in caso di una seconda crisi, che appare comunque improbabile. Forse è ancora presto per dire che è ipotecata la seconda piazza, quella che consente di entrare solo nell’ultimo turno dei playoff, ma si può almeno dire che le possibilità sono elevate.

Squadra solida

Giù il cappello davanti alla squadra di Alfonso Greco: magari la partenza con 7 vittorie di fila e il primato solitario poteva essere legata pure a un pizzico di fortuna e a qualche risultato inaspettato, come la sconfitta del Cesena a Olbia nella prima giornata (unico stop dei romagnoli), ma la reazione dopo la crisi dovuta a 4 sconfitte nei primi 5 turni del ritorno ha dato garanzie sulla solidità mentale dei rossoblù. Quattro successi consecutivi sono merce rara nel girone B. Carrarese e Perugia, per dirne una, hanno fatto altrettanto senza andare oltre. Carattere sicuramente, ma anche una modifica tattica importante con un centrocampista vero al fianco di Giorico e il trequartista Mastinu spostato nella posizione per lui più congeniale.

Giovani in crescita

L’organico ha una delle età medie più alte del campionato, ma la reazione dopo la flessione è dovuta anche alla crescita dei giocatori meno esperti. L’attaccante Ruocco ha raggiunto quota 10 reti con la doppietta sul Pescara: «Dedicata alla mia ragazza, a mia madre e a mia sorella». Ebbene, in doppia cifra c’è solo il fuoriclasse Sphendi più giovane di Ruocco, classe 2003, mentre la punta rossoblù è del 2002. Anche Merola del Pescara ha 10 gol, ma è già un classe 2000. Tutti gli altri bomber sono nati nel secolo scorso.

Anche il centrocampista Cester è del 2002 e la sua crescita in termini di personalità è un altro fattore bene augurante per il futuro. Sono invece del 2001 i due difensori Siniega e Fabriani, che soprattutto nel girone di ritorno hanno fornito prestazioni di sostanza.

Calendario

Tra domani e mercoledì si gioca la giornata numero 30. La Torres sarà di scena mercoledì a Ferrara, avversaria per certi versi più ostica del Pescara perché ha bisogno di un risultato positivo per restare fuori dalla zona playout.

Domenica si ritorna al “Vanni Sanna” per affrontare la Virtus Entella, che è la bestia nera dei rossoblù, sempre vincente e senza incassare reti nei tre scontri da quando la Torres è tornata in serie C.

RIPRODUZIONE RISERVATA