Poker rossoblù, Shomu ne fa due 

Cagliari 4

Salernitana 2

Cagliari (4-4-1-1) : Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello (32' st Wieteska); Nandez (20' st Oristanio), Makoumbou, Deiola, Jankto (20' st Azzi); Gaetano (1' st Shomurodov); Lapadula (20' st Viola). In panchina Radunovic, Aresti, Di Pardo, Hatzidiakos, Obert, Prati, Kingstone. Allenatore Ranieri.

Salernitana (4-3-3) : Ochoa; Zanoli (29' st Sambia)), Manolas (1' st Pirola), Fazio, Bradaric; Coulibaly (29' st Gomis), Maggiore, Kastanos (42' st Basic); Tchaouna, Candreva, Wiessman (20' st Simy). In panchina Costil, Allocca, Pasalidis, Martegani, Ikwuemesi, Pellegrino, Ferrari, Vignato, Legowski. Allenatore Liverani.

Arbitro : Forneau di Roma 1.

Reti : nel pt 12' Lapadula, 40' Gaetano; nel st 6' e 31' Shomurodov, 11' Kastanos, 13' Maggiore.

Note : ammoniti Augello, Kastanos, Sambia. Spettatori 16.118, incasso 334.431 euro. Angoli 5-4 per il Cagliari. Recupero 1' e 4'.

Il Cagliari suona la seconda di fila, un’orchestra che fa calcio, punti e costringe lo stadio a ballare. Contro l’ultima in classifica, quando sei la terzultima, è sempre difficile, ma una notte al tredicesimo posto non te la può togliere nessuno, aspettando Lecce-Verona e Milan-Empoli di oggi. La mezz’ora di Shomurodov nel secondo tempo cancella una pausa pericolosa, che aveva riportato a galla una Salernitana a tratti sconcertante. Insomma, «se non soffriamo non siamo noi», come ha urlato Zappa mentre rientrava nello spogliatoio in festa. I rossoblù ne fanno tre, ne prendono due in un minuto e poi sempre l’uzbeko rimette le mani sulla partita.

Ranieri sceglie la squadra vincente di Empoli, non c’è Luvumbo e Zappa è il quarto difensore a destra, con Nandez in linea con Deiola, Makoumbou e Jankto. Gaetano e Lapadula hanno il compito di aprire la difesa campana, che se ha subìto 58 gol un motivo ci sarà. Liverani difende in quattro, Candreva è il regista offensivo, le punte sono Wiesman e Tchaouna. Dodici minuti e il Cagliari passa: Fazio “sale” in ritardo, Lapadula – servito da Zappa – scappa, dribbla Ochoa e la deposita in gol. Anche il Var è d’accordo. Cinque minuti dopo Jankto spreca da pochi passi, ma era in posizione irregolare. Al 20’ sfuma un’altra occasione rossoblù: corner di Nandez da destra, Mina a botta sicura di testa sbaglia e di tanto.

La reazione degli ospiti è in un cross velenoso di Zanoli da destra, la palla attraversa tutta l’area. Janko (30’) fallisce ancora davanti a Ochoa, sessanta secondi dopo Thaouna scalda le mani a Scuffet, risponde il Cagliari con due cross di Zappa nella stessa azione che nessuno concretizza in area. Poi la doppia fiammata di Gaetano: al 38’ segna ma in fuorigioco, al 39’ un contropiede pazzesco di Nandez si chiude fra i piedi di Gaetano, che si accentra da sinistra e in area supera Ochoa. Delirio.

La Salernitana chiude il tempo in avanti, nessun rischio per Scuffet.

La ripresa

Si riparte senza Gaetano (problemi all’adduttore della coscia destra), c’è Shomurodov. Al 5’ l’antipasto lo serve Jankto, Deiola e Zappa non intervengono sulla punizione-cross del ceco. Al 6’ il gol numero tre: Augello innesca Shomurodov, l’attaccante tira, Ochoa respinge e lo stesso Eldor la spinge in gol. il Cagliari sembra volare, ma l’atterraggio è brusco: all’11’ Kastanos, servito a centroarea da Zanoli, batte Scuffet e al 13’ – su corner di Candreva – il colpo di testa di Maggiore è ancora gol. Un incubo.

il Cagliari si ricorda che sta giocando per salvarsi e che alla fine della stagione non manca poi così tanto, tutti si rimboccano le maniche mentre sulle tribune la gente non ci crede. Ranieri al 21’ leva Jankto, Lapadula e Nandez, in campo Azzi, Oristanio e Viola. Gara ancora lunghissima e riaperta: ci pensa l’insospettabile Shomurodov a chiuderla, sfruttando un’altra indecisione di Fazio, ex colonna dell’Antica Roma e oggi un po’ in disarmo. Il capitano argentino della Salernitana rinvia sul volto di Shomu, che lo supera, si presenta in area e segna un gol bellissimo. La Domus diventa una bolgia, il tifo è tornato ed è bellissimo quando la gente si fonde con una squadra che vince.

Finale in relax, un passo avanti colossale, i tifosi già si sentono a Monza.

