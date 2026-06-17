VaiOnline
Gruppo L.
18 giugno 2026 alle 00:36

Poker Inghilterra Doppietta di Kane contro la Croazia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Inghilterra 4

Croazia 2

Inghilterra (4-2-3-1) : Pickford; James, Konsa, Stones (42’ st Guéhi), O’Reilly; Anderson, Rice (27’ st Rogers); Madueke (27’ st Saka), Bellingham (35’ st Spence), Gordon (27’ st Rashford); Kane. Ct Tuchel.

Croazia (3-4-2-1) : Livakovic; Su-

talo, Vuskovic (21’ st Marco Pasa-

lic), Gvardiol; Stanisic, Modric (13’ st Kovacic), Mario Pasalic (34’ st Kramaric), Perisic; P. Sucic, Batu-

rina (33’ st Vlasic); Musa (21’ st Matanovic). Ct Dalic.

Arbitro : Turpin (Francia).

Reti : nel pt 12’ (r), 42’ Kane, 36’ Baturina, 50’ Musa, nel st 2’ Bellingham, 40’ Rashford.

Dallas . Un poker per cominciare. L’Inghilterra piega la Croazia (4-2) in una partita di alto livello e certifica la sua candidatura fra le big del Mondiale. Il vantaggio è su rigore, al secondo tentativo: Kane si fa parare il primo, ma Livakovic non ha i piedi sulla linea e il centravanti trasforma la ripetizione (12’). Una giocata tutta dalla Serie A vale l’1-1, con tocco arretrato di Petar Sucic (dell’Inter) per il destro di Baturina (Como) a superare un incerto Pickford (36’). Ancora Kane, di testa su corner, riporta avanti gli inglesi al 42’ ma sull’ultima palla prima del riposo il veterano Perisic serve Musa per il 2-2. Subito dopo l’intervallo l’Inghilterra esce con forza e tempo un minuto e mezzo ha di nuovo segnato, con discesa di Bellingham e destro in diagonale vincente. Livakovic tiene in vita la Croazia al 10’, con tre miracoli in pochi secondi. Si arrende al 40’, quando Rashford salta Sutalo e fa 4-2.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’esame

Maturità per 12.305 sardi

l Marci
La guerra

«L’accordo con l’Iran un grande successo»

La minaccia: «Siamo pronti a bombardare se non manterranno la parola data» 
L’emergenza

Amministratori in rivolta dopo l’ennesima croce «Vogliamo strade sicure»

Viabilità a rischio nel Medio Campidano: il grido d’allarme di sindaci e pendolari 
Gigi Pittau
Regione

«Manovra senza visione Ora fondi alle aziende  per il caro carburante»

Le richieste di sindacati e imprese Oggi il secondo giorno di audizioni 
Roberto Murgia
Scuola

Maturità per 12mila studenti sardi

Oggi il via all’esame, l’attesa e i dubbi per lo scritto di italiano 
Sara Marci
La frontiera

«L’Ue regoli l’intelligenza artificiale»

Allarme di Mattarella sul potere mondiale nelle mani di pochissimi privati 
Garlasco

Overdose di farmaci, la madre di Sempio ricoverata d’urgenza

L’avvocato: campanello d’allarme, è tempo che tutti abbassiamo i toni 