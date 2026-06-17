Poker Inghilterra Doppietta di Kane contro la Croazia 

Inghilterra 4

Croazia 2

Inghilterra (4-2-3-1) : Pickford; James, Konsa, Stones (42’ st Guéhi), O’Reilly; Anderson, Rice (27’ st Rogers); Madueke (27’ st Saka), Bellingham (35’ st Spence), Gordon (27’ st Rashford); Kane. Ct Tuchel.

Croazia (3-4-2-1) : Livakovic; Su-

talo, Vuskovic (21’ st Marco Pasa-

lic), Gvardiol; Stanisic, Modric (13’ st Kovacic), Mario Pasalic (34’ st Kramaric), Perisic; P. Sucic, Batu-

rina (33’ st Vlasic); Musa (21’ st Matanovic). Ct Dalic.

Arbitro : Turpin (Francia).

Reti : nel pt 12’ (r), 42’ Kane, 36’ Baturina, 50’ Musa, nel st 2’ Bellingham, 40’ Rashford.

Dallas . Un poker per cominciare. L’Inghilterra piega la Croazia (4-2) in una partita di alto livello e certifica la sua candidatura fra le big del Mondiale. Il vantaggio è su rigore, al secondo tentativo: Kane si fa parare il primo, ma Livakovic non ha i piedi sulla linea e il centravanti trasforma la ripetizione (12’). Una giocata tutta dalla Serie A vale l’1-1, con tocco arretrato di Petar Sucic (dell’Inter) per il destro di Baturina (Como) a superare un incerto Pickford (36’). Ancora Kane, di testa su corner, riporta avanti gli inglesi al 42’ ma sull’ultima palla prima del riposo il veterano Perisic serve Musa per il 2-2. Subito dopo l’intervallo l’Inghilterra esce con forza e tempo un minuto e mezzo ha di nuovo segnato, con discesa di Bellingham e destro in diagonale vincente. Livakovic tiene in vita la Croazia al 10’, con tre miracoli in pochi secondi. Si arrende al 40’, quando Rashford salta Sutalo e fa 4-2.

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