Poker in combinata: azzurri già meglio che a Pechino 2022 

Cortina d’Ampezzo. Al quarto giorno di finali, in poche ore, l'Italia conquista quattro medaglie paralimpiche e supera con 9 il bottino di quattro anni fa a Pechino (7), mettendo nel mirino l'edizione record di Lillehammer 1994. Sull'Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo è un altro giorno di “valanga azzurra” e stavolta il capofila è Giacomo Bertagnolli, l'atleta più vincente della spedizione italiana. Dopo il bronzo in discesa libera e l'argento in superG, gli mancava ancora l'oro e ieri, in combinata, ha colmato la lacuna. «Ci siamo tolti un peso», ha commentato il trentino di Cavalese, dominatore con la guida Andrea Ravelli della categoria vision impaired . È la sua undicesima medaglia alle Paralimpiadi, la quinta d'oro. Prima di lui era stata l'altra miniera di medaglie, la premiata ditta Chiara Mazzel-Nicola Cotti Cottini, a guadagnarsi una terza escursione sul podio, stavolta il secondo gradino, in combinata femminile. È il secondo argento di questi Giochi dopo quello in discesa, impreziositi dall'oro in Super-G. Rispetto a lunedì, Mazzel si è scambiata posizione con l'austriaca Veronika Aigner, sua grande rivale. «Questa medaglia non me la sarei aspettata, avrei pensato più ad un terzo posto e quindi sono fiera di me e di come ho sciato con Nicola», ha spiegato la fassana, brava a resistere in slalom al ritorno dell'altra austriaca Elina Stary.

Il tris lo ha firmato Federico Pelizzari, argento sempre in combinata ma nella categoria standing. All'arrivo, l'azzurro ha abbracciato la madre: «Finalmente questa medaglia ripaga tutto e voglio lottare per prenderne altre». Il poker porta la firma del beniamino di casa, Renè De Silvestro, che sinora aveva raccolto due quarti posti in combinata sitting. Chi viaggia verso Cortina non può fare a meno, passando per San Vito di Cadore, di vedere gli striscioni in sostegno del concittadino impegnato ai Giochi, designato anche come portabandiera insieme a Mazzel.

Intanto ieri, dopo il ritorno dell'inno russo, è toccato alla Bielorussia conquistare il primo oro con Raman Svirydzenka, che ha vinto la categoria standing dello sci di fondo. Tra le donne invece è arrivato il secondo oro russo, con Anastasiia Bagiian nella categoria ipovedenti. E, primizia storica, anche il Brasile ha conquistato la prima medaglia (d'argento) alle paralimpiadi invernali, con Cristian Ribera nello sci di fondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA