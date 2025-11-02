poker in b maschile: la vega fa sul serio 

È una neopromossa ma gioca con la mentalità di chi è abituato a vincere. La Vega Volley Dolianova continua la serie di vittorie, 3-0 al Marigliano (25-22, 25-18, 25-21) e dopo quattro giornate comanda la classifica della serie B maschile di volley. La quarta vittoria è la numero 32 consecutiva, difficile considerare il team di Marco Locci come una semplice sorpresa.

Serie B1 femminile

È stato un sabato sfortunato per Capo d’Orso Palau e Pan Alfieri Cagliari. Palau è stata battuta in casa dall’Alessandria 3-1 (19-25, 25-15, 21-25, 21-25). Senza Felappi, in fase di recupero, e Rossi, colpita da un lutto familiare, la squadra di Guidarini, sull’1-1 è arrivata davanti (21-20) nei due successivi set ma sono mancate le forze per chiudere.

La Pan Alfieri ha perso 3-0 con il Cus Torino (25-19, 28-26, 25-16), è il terzo k.o. di fila. Ancora indisponibile Padula, la nuova centrale, e con Gulino acciaccata, le ragazze del coach Loi hanno tentato il tutto per tutto nel secondo set.

Serie B2 femminile

Con la vittoria sulla Futura Terracina per 3-1 (25-13, 25-19, 13-25, 25-21), la Phi Volley La Maddalena balza al quarto posto del girone H. Quarta sconfitta consecutiva e ultimo posto per il Quadrifoglio Porto Torres, battuto in casa 3-1 dal Green Volley Roma, e per La Smeralda Ossi, sconfitta 3-1 a Priverno.

