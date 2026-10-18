Poker Ferrini, Costa Verde travolta 

Costa Verde 0

Ferrini Cagliari 4

Costa Verde (4-4-2) : Firinu (40’ st Frau), Aramu, Zedda (26’ st Saba), Pancotto, Canargiu (10’ st Onnis), Capelli, Concas, G. Tuveri, Festa (31’ st L. Tuveri), S. Atzori, Ruggeri. In panchina Pusceddu, Sedda, Cancedda, Garau, Agus. Allenatore Agus.

Ferrini (4-3-3) : Arrus, Manca, Avaro (36’ st Meloni), Boi, Vitale, Capitta, Argiolas, Riep (42’ st Floris), Arnaudo (40’ st Piemonte), A. Usai (27’ st Zedda), Oli Oro (20’ st Alexander). In panchina Celli, Corona, Simongini, N. Usai. Allenatore Manunza.

Arbitro : Soro di Olbia.

Reti : nel pt 31’ OIi Oro, nel st 7’, 16’ (r) Oli Oro, 40’ Meloni.

Note : ammoniti Festa, Manunza.

Arbus. Si potrebbe fare un elenco di quanta qualità nei singoli e nel collettivo abbia espresso la Ferrini e di quanto siano mancati i padroni di casa dell’Arbus Guspini Costa Verde, in partita solo nella prima mezz’ora. Cioè fino a quando Oli Oro, autentico mattatore del match che coronerà la sua prestazione con una magnifica tripletta, scarica dal limite una conclusione che consegna di fatto in mano a Boi e compagni il controllo della partita chiusa poi con autorità nei secondi 45’. Il 4-0 finale, al netto delle numerose assenze per squalifica che hanno costretto Agus a stravolgere l’assetto tattico della squadra, ci sta tutto. I granata che presentavano al centro dell’attacco il nuovo arrivato Festa riescono a placare le scorribande di Argiolas a sinistra e quelle centrali di Riep e Oli Oro solo nei primi 30’, sfiorando addirittura la segnatura con una palla gol che Concas crea ma Atzori non concretizza. Al 31’ Oli Oro è da applausi, imprendibile per Firinu la prodezza dal limite. Nella ripresa gli ospiti dilagano: al 7’ e al 16’ ancora con Oli Oro e al 40’ con il nuovo entrato, il giovanissimo Meloni, classe 2009, che supera per la quarta volta il portiere granata.

RIPRODUZIONE RISERVATA