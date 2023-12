Poker Esperia «Queste vittorie ce le meritiamo» 

Sarà pure dicembre inoltrato, ma ora il cielo sopra Monte Mixi non era mai stato così limpido e terso. Le nubi di inizio stagione (poche, a dire il vero) sono state definitivamente spazzate via da un poker di vittorie che ha permesso all’Esperia di scalare le gerarchie nel campionato di Serie B. L’ultimo avversario a cadere sotto i colpi dei granata, sabato scorso, è stata Ferentino. Curiosamente, l’unica formazione che lo scorso anno era stata in grado di violare il fortino di via Pessagno. Un successo netto (84-66 il finale) che ha confermato lo stato di salute del quintetto cagliaritano, capace, da un mese a questa parte, di trovare il suo equilibrio tecnico e mentale.

Coach Manca

I risultati stanno arrivando come naturale conseguenza della semina iniziata ad agosto. Ne è convinto l’allenatore Federico Manca: «I ragazzi hanno sempre lavorato duramente in un clima di grande serenità», afferma, «ora stanno arrivando anche le meritate gratificazioni». Dopo la partenza di Spizzichini e l’arrivo del nuovo pivot Thiam, l’Esperia non ha più sbagliato un colpo. Non una casualità: «Iba ci ha regalato atletismo, fisicità e intimidazione sotto canestro», sottolinea, «oltre a interpretare bene il pick and roll, è abile a farsi trovare pronto sui numerosi scarichi creati dai compagni. È arrivato a Cagliari con spirito positivo e si è sentito subito uno di noi. Il suo innesto è stato molto importante». Decisivo è anche il ruolo del croato Kucan, che ha preso in mano la squadra dal punto di vista realizzativo: «Ha dovuto adattarsi a un tipo di pallacanestro cui non era abituato», spiega, «nelle prime gare non è riuscito a essere preciso al tiro, e per questo si è sentito sotto pressione. Un passo alla volta, però, ha ripreso fiducia, e ora sta mostrando tutto il suo valore». Ora si può guardare con gusto anche alla classifica: al termine del girone d’andata gli esperini sono quinti a pari merito con Valdiceppo, già battuta a domicilio nello scontro diretto. «Ma non ci badiamo più di tanto», dice, «di certo le vittorie aiutano a lavorare con maggior convinzione, ma la cosa più importante è avere già 6 punti di vantaggio sulla zona playout. Restiamo con i piedi per terra e cerchiamo di migliorarci sempre di più». Il prossimo banco di prova è la capolista Palestrina, attesa sabato a Cagliari (17). «Sarà una sfida difficile, ma negli ultimi due anni nessun avversario, per quanto forte, è riuscito a metterci sotto», conclude, «siamo decisi a confermare i progressi dell’ultimo periodo».



