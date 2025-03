Poker d’oro nella giostra dei Falegnami 

Splende come l’oro, un poker d’oro, la Sartiglia dei Falegnami che portano a casa numeri da record. Quattro le stelle d’oro su un totale di diciannove. La prima stella è d’argento ma luccica ancora di più perché è quella centrata dal capocorsa Salvatore Aru: ed è una esplosione di gioia sul percorso di via Duomo per Su Componidori e per tutto il gremio. Il majorale en cabo Antonello Fenu non riesce a contenere le emozioni e la felicità. Non poteva certo sperare in una partenza migliore di questa. Il cavaliere prescelto dalla corporazione ha già fatto centro con la stella e ha chiuso la giostra con una remada da brividi, affidandosi al suo destriero per un lungo tratto. Una rivincita anche per Diego Pinna, la seconda stella, Componidori di San Giovanni. Anche ieri il capocorsa non ha resistito alla tentazione di far scendere numerosi cavalieri, ben 84, più le due discese con su stoccu. Troppe, davvero troppe. L’intervento del 118 sul percorso ha soccorso uno spettatore. E pazienza se si è atteso per la ripresa della corsa: una vita umana salvata non ha davvero prezzo.

La giostra

Una Sartiglia che sarà memorabile per le stelle d’oro: Salvatore Montisci, Gianluca Manunza, Federico Misura e Giancarlo Melis. Per le stelle d’argento dei due capicorsa. Per l’incrocio inappuntabile delle spade fra il capocorsa Aru e su Secundu Stefano Spiga. Per le discese velocissime e in gran parte perfette. Dopo la vestizione, andata in scena in via Angioy nel teatro allestito dal gremio di San Giuseppe, il corteo dei cavalieri è arrivato in via Duomo intorno alle 14.15, il capocorsa, affiancato dai due scudieri Stefano Spiga e Antonio Giandolfi, dispensa la benedizione con sa pippia ‘e maju alla folla che ha occupato totalmente le tribune. Subito dopo scende velocissimo e apre le danze con una magnifica discesa, coronata dalla stella. A premiarlo il rpresidente Fenu con il figlio di Salvatore Aru, Lorenzo. Secundu e Terzu non riescono nell’impresa.

Le stelle

Sarà invece Diego Pinna a centrare la seconda stella, una bella soddisfazione. Arriva, poi, la prima stalla d’oro: è quella di Salvatore Montisci; poi c’è quella di Bernardino Ecca e subito dopo arriva un altro oro: Gianluca Manunza. poi, a ruota, quello di Federico Misura. Altre stelle d’argento: Andrea Manias, Antonio Maldotti, Davide Fiori, Luca Murtas. Poi un alta stella d’oro, quella di Giancarlo Melis. E c’è anche una stella d’argento di un’amazzone, è Sonia Cadeddu. Arriva il centro di Alessandro Cester, premiato dall’eurodeputato Roberto Vannacci, tutt’altro che apprezzato dagli spettatori che gli regalano fischi. E arrivano altre stelle: Claudio Tuveri, Davide Cingolani, Filippo Sechi, Fabrizio Sannia, Roberto Serra e Alessio Matzutzi.

L’epilogo

Diciannove stelle: un bottino di tutto rispetto per i Falegnami, Alle 17.30 il capocorsa Salvatore Aru decide che è ora di chiudere con la corsa alla stella e tenta la sorte con su stoccu ma niente da fare. La chiusura della giostra è sa remada: in sella a Disizzu, Salvatore Aru si esibisce alla grande, si distende sulla groppa del destriero e a lui si affida in totale sicurezza. Con lo scettro di viole e mammole benedice la folla e con lo sguardo al cielo ringrazia di aver avuto una giornata da incorniciare.

