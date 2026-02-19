Poker di candidati per il centrodestra  

Un poker di nomi per la sfida contro Graziano Milia. Il centrodestra stringe il cerchio in vista delle Amministrative in primavera, e dopo l’ultimo vertice fra leader regionali dei partiti la corsa per la scelta del candidato sindaco diventa a quattro: Lucio Torru proposto da tempo da FdI, Guido Sarritzu dall’Udc, Roberto Farci da Lega e Sardegna Forte, mentre i Riformatori puntano sulla ridiscesa in campo dell’ex sindaco Mauro Contini. Trattative in corso nel tavolo regionale dove si sta valutando di ricorrere a un sondaggio per capire il nome più gradito dai quartesi.

La sfida

Fra i papabili c’è l’attuale esponente comunale di FdI Lucio Torru, proposto dal suo partito e a disposizione delle forze politiche alleate da mesi. Torru, oltre alla lunga esperienza da amministratore in città - oltre vent’anni - può vantare il titolo di consigliere più votato alle ultime tornate elettorali a Quartu. Recordman di consensi fra i quartesi, ma gli altri partiti dello schieramento sinora non si sono espressi ufficialmente per il sì alla sua candidatura.La Lega e la civica di Valerio De Giorgi puntano su Roberto Farci: in passato consulente finanziario in Regione, segretario in diversi Comuni, stesso ruolo ricoperto anni fa nell’Autorità portuale di Cagliari. C’è poi l’attività politica a Quartu: l’esordio come consigliere comunale nel 1988, poi assessore, presidente del Consiglio, candidato sindaco con il Pri nel 1997 - poi sconfitto da Milia - sino all’ultima esperienza in Comune conclusa nel 2015.

Il ritorno

Sul tavolo delle trattative regionali c’è anche il nome portato dall’Udc, Guido Sarritzu: funzionario alla Asl di Cagliari, dallo scorso anno alla guida del comitato regionale della Federboxe. E sulle spalle una solida esperienza amministrativa e istituzionale: è stato consigliere comunale e assessore nel Municipio di Quartu, oltre a ricoprire incarichi in diverse società e rappresentante di spicco nel mondo sindacale.Sempre più quotata la possibile discesa in campo per un ritorno nel palazzo di via Porcu dell’ex sindaco Mauro Contini, con i Riformatori, la sua nuova casa politica. Tutto dipende dalla leadership nella coalizione di Sestu, dove il ballottaggio sul candidato è tra FI e Riformatori. Contini, alla guida di Quartu dal 2010 al 2015 - e presidente del Consiglio sino al 2020 - ha alle spalle una lunga vicenda giudiziaria legata allo stadio di Is Arenas, chiusa dopo dieci anni con la sua assoluzione.

Porte chiuse

Al tavolo delle decisioni i partiti della coalizione: FdI, Lega, FI, Riformatori, Udc, Sardegna al Centro 20Venti, Alleanza Sardegna, insieme alle civiche Sardegna Forte e Movimento per Quartu.

Nessuna dichiarazione ufficiale dopo l’ultima riunione a porte chiuse, ma le voci corrono oltre il tavolo ristretto fra i vertici regionali dei partiti. Compresa quella sull’ipotesi di un sondaggio che il centrodestra vuole organizzare per testare il nome del candidato sindaco - fra Contini, Torru, Sarritzu e Farci - più gradito dai cittadini. Perché, al di là dei calcoli e delle spartizioni fra partiti, a pesare nella scelta del leader dovranno essere prima di tutto le aspettative locali.

