Poker della Moldavia di Vieru ad Alghero 

Alghero. La Moldavia cala il poker ad Alghero. La Nazionale trainata dalla medaglia di bronzo olimpica Denis Vieru (imbattuto nella categoria fino ai 66 chilogrammi), si sono aggiudicati per la quarta volta consecutiva il Trofeo Riviera del Corallo, competizione internazionale di judo maschile a squadre giunta alla 28ª edizione sul tatami del Judo Club Alghero. Secondo posto per il Portogallo, mentre l'Italia, guidata da Luca Poeta, è salita sul terzo gradino del podio grazie a Nicola Chiari (quattro vittorie su cinque per nella categoria 81kg) e ai tre incontri su cinque vinti da Alessandro Bicorgni, Lorenzo Iovine, Sansei Anani (+90), Enrico Signorini e Mattia Gallina (-90). Ai piedi del podio si è piazzata l'Ungheria, davanti a Spagna, Polonia e Romania. Successo della società sportiva Arti Marziali Sardegna, che ha dimostrato ancora una volta la passione per questo sport e rinnovato l’appuntamento con il trofeo in corallo realizzato dall’artigiano algherese Agostino Marogna.



RIPRODUZIONE RISERVATA