Poker del Posada, Tuttavista annientato 

Posada 4

Tuttavista 0

Posada (4-4-2) : A. Deledda, Ferrante, Vardeu, Giu. Satta (27’ st Pani), Pantazis, N. Deledda, Ivanovic (27’ st Gra. Satta), Ventroni (28’ st Filipovic), M. Murgia (36’ st Brundu), Zela, F. Murgia. In panchina Pintus, Corrias, Careddu, Cadau. Allenatore Farina.

Tuttavista (4-3-3) : Ruiu, Bomboi, A. Mameli, Barattelli, Piredda (2’ st Podda), Cau, Rizzo (12’ st Caggiu), S. Mameli, Piras (29’ st Rodriguez), L. Mameli (43’ st Bette), Meloni. In panchina Sanna, Masala, Oggianu, Gio. Satta. Allenatore Pinna.

Arbitro : Ruggiero di Oristano.

Reti : pt 41’ Zela; st 11’ e 17’ (r) Zela, 14’ (a) Meloni,

Note : angoli 8-4; ammoniti Caggiu, Ruiu; recupero 2’ pt - 4’ st.

POSADA. Prima vittoria casalinga e tre punti fondamentali per uscire dalle zone rosse della classifica. Il Posada cala il poker ai danni del Tuttavista, sceso in campo in formazione rimaneggiata per via delle tante assenze. Ci pensa uno Zela in splendida forma a condurre la cavalcata con una tripletta personale in poco meno di venti minuti. Le marcature si sbloccano al 41’ con una conclusione al volo dell’attaccante posadino. Lo stesso Zela si ripete all’11’ della ripresa su assist di Pantazis. Il terzo gol è frutto di una cavalcata di Zela, cross al centro e sfortunatamente Meloni devia nella propria porta. Al 17’ Zela trasforma un calcio di rigore realizzando cosi la terza marcatura personale.

