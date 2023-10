Poker del Monastir che resta al comando 

Monastir 4

Guspini 2

Monastir (4-2-3-1) : Galasso; S. Pinna, Bellu, Saias, Arzu (28’ st Riep); Masia, Paulis; Arangino (31’ pt Pulcrano, 27’ st Piro), Frau, D’Agostino (42’ st Poddesu); Anedda. In panchina Firinu, Cossu, Angiargia, Pilloni, Ragatzu. Allenatore Angheleddu.

Guspini (4-4-2) : Fi. Uccheddu; Fe. Uccheddu, Demontis, Serra, Luciano; Pusceddu (1’ st Scanu), Medda (34’ st M. Pinna), Urru, Muscas (10’ pt Montesuelli, 22’ st Cancedda); Pilosu, Agostinelli. In panchina Pisu, Figus, Zucca, Carta, Laera. Allenatore Floris.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : pt 16’ Anedda, 35’ S. Pinna, 45’ Masia, 50’ Pilosu; st 30’ Medda, 47’ Anedda.

Note: al 20’ st espulso Serra per rosso diretto. Ammoniti S. Pinna, Medda. Recupero 6’ pt. - 4’ st.



MONASTIR. Sfida ricca di gol al Comunale, dove il Monastir conquista la terza vittoria consecutiva battendo il Guspini. In avvio gli ospiti creano due occasioni con Urru e Muscas ma al 16’ passano in vantaggio i padroni di casa: Anedda approfitta di un errore della difesa avversaria e insacca dal limite dell’area piccola. Al 35’ arriva il raddoppio grazie a una perla su punizione di Simone Pinna che fulmina il portiere da posizione defilata. In chiusura di tempo arrivano il tris di Masia e la rete su rigore di Pilosu del Guspini.

Nonostante l’inferiorità numerica, nella ripresa si scuote il Guspini che accorcia al 30’ con una punizione di Medda. Nei minuti di recupero arriva la doppietta personale di Anedda che deposita in rete in spaccata e chiude la partita.

