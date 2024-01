Poker del Ghilarza,  Barisardo al tappeto 

Ghilarza 4

Barisardo 0

Ghilarza (4-4-2) : Matzuzi, Laconi, Chessa (37’ st Trogu), Dessolis, Delizios (22’ st Chergia), Glino (15’ st Melis), Cossu (30’ st Oppo), A. Corda, Orro, Vinci (32’ st Corrias), Caddeo. In panchina D’Abrosca, Vorticoso, N. Orrù, F. Orrù. Allenatore Demartis.

Barisardo (4-2-3-1) : Daga, Tiesse, Fredrich, Sow (27’ st Arcaro), Sanchez, Soilihi, Petit, Restivo, Olioro (32’ st Donchovki), Beugre (12’ st Guglielmone), Mastropietro (25’ st Nunez). In panchina Pisu, El Marini, Bitep. Allenatore Bonomi.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : 9’ pt A. Corda, 20’ pt Dessolis, 24’ st Cossu, 30’ st Vinci.

Note : ammoniti Cossu, Nunes.

Ghilarza. Il solito Ghilarza formato casalingo batte per 4-0 il Barisardo, che si è dovuto arrendere ad una formazione in grande salute, quinta in classifica e in piena zona playoff. I ragazzi di Demartis conservano il quinto posto e si avvicinano all’Ossese, quarta in classifica. Per il Barisardo uno stop che deve servire da lezione per non finire in piena zona playout.

Al Walter Frau la compagine di Giacomo Demartis ha superato largamente quella guidata da Claudio Bonomi anche se gli ospiti non hanno demeritato costruendo diverse buone trame offensive, senza riuscire a concretizzare.

I locali chiudono la prima frazione di gioco sul 2-0 grazie ai gol di Andrea Corda al 9’ e di Dessolis al 20’. Nella ripresa è ancora tutto più in discesa per i locali con le marcature di Cossu al 24’ (su grande assist di Melis) e di Vinci al 30’ che fissano il punteggio finale sul 4-0. Commozione a inizio gara per il ricordo di Gigi Riva anche per la presenza degli ex rossoblù Quagliozzi e Gattelli.

